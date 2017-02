Haïti - Politique : Jovenel Moïse invité officiellement en Europe





Mercredi, Edita Hrda, Directrice Exécutive pour l'Amérique du Service Européen pour l'Action Extérieure (SEAE), qui a représenté la veille l'Union Européenne à la cérémonie d'investiture du Président de la République d’Haïti Jovenel Moïse, http://www.haitilibre.com/article-20030-haiti-investiture-jovenel-moise-58e-president-d-haiti.html , a été reçue par le nouveau Chef de l'État.



A l'issue de son entretien Mme Hrda a déclaré « En tant qu'amie et partenaire d'Haïti, l'Union européenne est disposée à renforcer sa relation avec la nouvelle administration afin d'accompagner Haïti dans son redéploiement économique, social et environnemental. » Madame Hrda a transmis une lettre de félicitations au Président Moïse signée par les Présidents Donald Tusk (Conseil européen) et Jean-Claude Juncker (Commission européenne), ainsi qu'une invitation pour accueillir une visite d'Etat auprès des institutions européennes « Cette lettre et invitation démontrent aussi l'attachement de l'Union européenne aux relations avec toute la région caribéenne [...] Nous avons parlé également des priorités politiques du Président Jovenel Moïse afin de remettre Haïti sur les rails du développement. L'Union européenne a toujours soutenu Haïti et va poursuivre cet appui. Nous sommes disposés à renforcer notre relation avec la nouvelle administration pour accompagner Haïti dans son redéploiement économique, social et environnemental. »



Enfin, la Directrice exécutive a également fourni des détails sur l'aide supplémentaire Post-Matthew de 35 millions d’Euros que l'Union Européenne a annoncée la veille. Cette nouvelle enveloppe d'aide pour le relèvement de 35 millions d'euros est destinée d’une part aux besoins humanitaires et d'autre part au développement.



Aide humanitaire : 16 millions d'euros

L'aide humanitaire de 16 millions d'euros sera consacrée au renforcement des initiatives d'urgence en matière d'éducation, d'abris, de protection, d'eau, d'assainissement et d'hygiène des familles sinistrées. Cette assistance contribuera aussi à assurer l'accès à l'école de leurs enfants, à assurer leur accès à un hébergement digne, à fournir un soutien adapté aux personnes les plus vulnérables et à prévenir la propagation de maladies parmi les communautés les plus affectées.



Aide au développement : 19 millions d'euros

Suite aux dégâts causés par le passage de Matthew, la chute de la production alimentaire locale a provoqué une hausse des prix alimentaires sur les marchés locaux. Quelque 4 millions d'Euros supplémentaires seront investis pour renforcer les capacités de production de petits producteurs agricoles dans le département du Sud, afin d'assurer une meilleure disponibilité d'aliments produits localement, de réduire leurs coûts et d'améliorer les sources de revenus des ménages les plus démunis.



