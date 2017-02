Haïti - Actualité : Zapping politique...





PM, poursuite des consultations :

Vendredi, le Président Jovenel Moïse a annoncé la poursuite des consultations avec les présidents des deux branches du parlement afin d’arriver au choix du nouveau Premier Ministre. Un choix qui, selon-lui, se fera dans le calme et la sérénité, aussi il dit avoir besoin d’un Chef de gouvernement capable de faire atterrir sa vision.



«Pas de chasse aux sorcières» :

Vendredi dans la matinée, le Président Jovenel Moïse, a effectué une visite surprise au Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), en vue de s’enquérir du travail de l’institution et de la situation financière du pays. Jovenel Moïse s’est dit satisfait du fonctionnement du Ministère et assuré qu’il n’y aura « pas de chasse aux sorcières... »



Jovenel promet la lumière dans les zones reculées :

Vendredi, en marge de l’inauguration d’un « Epi d’Or » aumarché « Gwo Mache Mirak » à Fond-Parisien, le Président Jovenel Moïse a annoncé qu’il apportera la lumière dans les zones rurales isolées du pays privées d’électricité « Mon équipe a commencé à travailler sur la mise en place de 50,000 systèmes électriques solaires de 350 watts dans les sections communales les plus reculées. »



Jean-Charles Moïse critique :

Jean-Charles Moïse de la Plateforme « Pitit Dessalin »continue de dénoncer les résultats définitifs des élections présidentielles du 20 novembre dernier. De plus il se montre très critique sur le désordre qu’il dit avoir constaté dans le protocole et l’organisation de la cérémonie de prestation de serment de Jovenel Moïse le 7 février dernier http://www.haitilibre.com/article-20030-haiti-investiture-jovenel-moise-58e-president-d-haiti.html



Le Consul dominicain trouve normal de demander un Visa aux haïtiens :

Ramon de la Rosa, le Consul Dominicain à Port-au-Prince, considère qu'il est normal de demander un visa aux citoyens haïtiens, pour entrer en République Dominicaine. Selon le consul, la plus forte demande de visa est faite par des étudiants haïtiens qui veulent poursuivre des études dans les universités dominicaines. Il précise que les demandes de visa pour d'autres activités sont stables et qu’il s’agit dans de nombreux cas de personnes qui veulent faire du commerce avec la République Dominicaine.



Policiers boursiers au Chili :

Vendredi, Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général, de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a reçu a ses bureaux des policiers boursiers à l'école « Carabineros » et « Escuela de Investigaciones de Chile ». Dans ses propos de circonstances, le Gédéon les a encouragés à toujours faire preuve de discipline et de maintenir très haut le flambeau qu'ils ont hérité car l'avenir de l'institution leur appartient.



HL/ HaïtiLibre