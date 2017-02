Haïti - Politique : Formation des Cadres des services comptables municipaux





Lundi 13 février, dans le cadre de la Réforme de l’Administration Publique pour une meilleure gestion des communes, Jude Saint-Natus, Directeur Général du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, accompagné entre autres de Pierre Hérold Étienne, Directeur Général du Ministère de l’Économie et des Finances, et Antoine Verdier Coordonnateur de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), a procédé en présence des membres de la Commission de normalisation comptable dans les mairies, au lancement d’un séminaire de formation au profit des cadres des services comptables et financiers de 10 mairies de la région métropolitaine de Port-au-Prince et de l’Ouest.



La comptabilité publique, les finances locales, la gestion des ressources, le processus de passation de marchés sont entre autres les thèmes qui seront abordés au cours de cette séminaire qui se déroulera du 13 au 24 février.



Au cours de ce , interviendront des techniciens et des experts des Ministères : de l’Intérieur, de l’Économie et de la Planification ainsi que de l’OMRH et de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratifs (CSC/CA).



« La formation à la normalisation comptable est importante pour le renforcement et le développement des mairies. Ces nouvelles compétences renforceront les performances des municipalités et sont l’aboutissement de longues années de mises en place », a souligné Jude Saint-Natus, qui se dit satisfait des efforts déployés pour l’établissement de la fonction publique territoriale et la décentralisation effective. Invitant les bénéficiaires de cette formation « à cultiver le sens de la responsabilité et la transparence, en vue d’être les gardiens des finances locales pour le bon développement des communes. »



