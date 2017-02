Haïti - Carnaval National 2017 : Liste officielle des membres du Comité organisateur





Dans le cadre du Carnaval National 2017 qui se déroulera aux Cayes les 26, 27 et 28 février prochain, autour du thème « N'ap Danse, N'ap Konstwi », a été publié dans le journal officiel « Le Moniteur » N°25 daté du mercredi 15 février 2017, l'arrêté signé au Palais National le 8 février, créant le Comité chargé d'organisé le Carnaval National.



Texte de l’arrêté :

« [...]

Article 1er.- Il est créer un comité chargé d'organisé le carnaval national des 26, 27 et 28 février 2017.



Article 2.- Ce comité est constitué des personnalités suivantes :



1) Claudel Dumas, Président ;

2) Serge Chery, Vice-président ;

3) Carel Pedre, Porte-parole ;

4) Mme Maëlle David, Responsable culturel ;

5) Fred Lizaire, Responsable de l'animation musicale ;

6) MmeNancy Carraha, Responsable des relations avec les bandes à pied ;

7) Mme Emmelie Prophète, Responsable de communication ;

8) Reynaldo Brunet, Responsable de logistique ;

9) Mme Dithny Joan Raton, Membre ;

10) Charlot Jacquelin, Membre ;

11) Alexandre Telefort, Membre ;

12) Kineton Louis, Membre ;

13) Kenel Jackson, Membre ;

14) Mme Marie May Guillaume Fourcan, Membre ;

15) Georges Edouard Elie, Membre.



Article 3.- Les Ministres de la Culture, du Tourisme et le maire des Cayes sont respectivement Président d'honneur, Vice-président d'honneur et membre d'honneur du carnaval national.



Article 4.- Le Comité aura pour mission de mettre en œuvre la vision globale du gouvernement. Il prendra toutes dispositions appropriées relatives à son bon fonctionnement suivant les règlements internes définis de concert avec le ministère de la Culture et de la Communication.



Article 5.- Les ressources du comité se composent :



a) Des moyens financiers, matériels et logistiques mis à la disposition par l'État d'haïtien ;



b) De revenus tirés de la location de stands ou espaces ;



c) De tous autres ressources, dons ou subventions qui ne sont pas contraires aux lois et règlements en vigueur.



Il demeure entendu que toutes les transactions se feront suivant les règles et principes de la comptabilité publique.



Article 6.- Le mandat du comité prend fin le 28 mai 2017.



[...] »



HL/ HaïtiLibre