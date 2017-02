Haïti - Petit-Goâve : Le Sénateur Dumont plaide pour une agriculture modernisée





Suite à son élection comme l’un des Sénateurs de l'Ouest http://www.haitilibre.com/article-20046-haiti-flash-resultats-definitifs-2e-tour-elections-1-3-senat.html Patrice Dumont (« Rassemblement des Patriotes Haïtiens » - RPH) en visite à Petit-Goâve, a remercié la population de Petit-Goâve sur les onde de Radio Préférence « [...] Je suis venu vous dire merci. J'ai beaucoup reçu parce que j’avais sollicité une responsabilité et les Petit-Goâviens me l'ont donnée, en me choisissant comme l'un des sénateurs de l'Ouest. C'est un honneur qu'elle m'a fait. C'est une distinction et je suis conscient de l'importance de cet honneur [...] » rappelant que « Chaque personne du département de l'Ouest a le droit de s'adresser à moi et de me présenter ses problèmes [...] »



Ensuite le Sénateur a abordé le thème d'une agriculture modernisée pour la deuxième plaine de plaine affirmant « [...] La deuxième plaine de Petit-Goâve est pour moi, une exigence. Il nous faut moderniser l'agriculture dans ce lieu. J'en parlerai avec le Député Germain Fils Alexandre, avec le Ministre de l'agriculture, avec le Premier Ministre et avec le Président de la République.



Je leur ferai savoir que la deuxième plaine est un grenier et que la pratique de l'irrigation est indispensable. Il suffira de pomper de l'eau dans nos deux étangs pour la rendre disponible pour la culture » a précisé Patrice Dumont.



HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)