Haïti - FLASH : Le Groupe français Rubis, rachète DINASA et SODIGAZ en Haïti





Le Groupe français Rubis, spécialisé dans le stockage et la distribution de produits pétroliers (3 milliards d’Euros de Chiffres d’affaires en 2016) a signé un accord pour le rachat de l'intégralité des actions de « Distributeurs Nationaux S.A. » (DINASA) et de sa filiale SODIGAZ, premiers distributeurs de produits pétroliers en Haïti.



Avec 600,000 m3 distribués, DINASA, premier réseau de stations-service du pays (125 stations), opère sous la marque NATIONAL et bénéficie d'une présence sur tous les segments de l'offre de produits pétroliers, avec une position de leader en aviation, GPL, fioul commercial et lubrifiants. La société dispose d'un outil logistique d'importation stratégique et autonome (stockage, accès maritimes).



DINASA réunit les principaux critères stratégiques recherchés par Rubis en distribution : une position de leader sur un marché de niches associée au contrôle de sa logistique d'approvisionnement.



Les volumes de vente de DINASA représentent un accroissement de plus de 35 % de l'activité de Rubis Énergie dans la zone Caraïbes et ne manqueront pas de générer en perspective des leviers d'approvisionnement (densification du négoce dans la zone associée à des économies d'échelle en shipping).



Au cours de l'exercice clôturé le 30 septembre 2016, le groupe DINASA a généré un résultat brut d'exploitation (RBE/EBITDA) de 40,4 millions d'euros.



L'acquisition définitive est programmée au cours du 2e trimestre 2017.



