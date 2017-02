Haïti - FLASH : Jovenel Moïse choisi Dr. Jack Guy Lafontant comme Premier Ministre





« Après une deuxième série de consultations avec les présidents des deux Chambres, j'ai fait choix du Dr. Jack Guy Lafontant comme Premier Ministre, » c'est en ces mot que le Président de la République Jovenel Moïse a annoncé son choix.



Jack Guy Lafontant, 56 ans, marié et père de trois enfants, inconnu de la scène politique, mène sa carrière médicale depuis une trentaine d’années. Il est le président du Rotary Club de Pétion-Ville depuis juillet 2016. C'est un interniste et gastro-entérologue, professeur de gastro-entérologie à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH) et à l'Université Notre-Dame d' Haïti (UNDH) et membre de l'American College of Gastroenterology.



La prochaine étape pour le Premier Ministre choisi sera l’article 158 de la Constitution stipulant « Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d’un vote de non confiance par l’une des deux (2) Chambres, la procédure recommence. »



« Nous ne faisons pas de commentaires puisque le président a insisté pour que ce soit Jack Guy Lafontant. On verra dans l’Assemblée », a réagi le sénateur Youri Latortue



Pour sa part le Député Gary Bodeau déclare « Le président de la République a fait son choix. Il revient au Premier ministre désigné de trouver une majorité pour faire ratifier sa politique générale. Il lui faut 60 députés et 16 sénateurs. »



HL/ HaïtiLibre