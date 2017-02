Haïti - Politique : Tournée de prisons du Ministre de la Justice





Mercredi, alors que plus de 40 détenus sont morts depuis le début de l’année dans les prisons en Haïti, dans d’épouvantables circonstances, http://www.haitilibre.com/article-20157-haiti-flash-la-minustah-appelle-les-autorites-a-prendre-des-mesures-urgentes.html Camille Jr. Édouard, le Ministre de la Justice a fait une visite de prisons pour s’enquérir de la situation dans laquelle vive les détenus [entre autres absence de toilettes dans les cellules, pénurie de nourriture, eau impropre à la consommation, absence de soins, présence de rats et insectes dans les cellules, favorisant la propagation des maladies, insécurité et sous effectif d’agent pénitenciers http://www.haitilibre.com/article-20013-haiti-flash-cauchemar-au-penitencier-national.html ]



Le Ministre Édouard accompagné notamment : d’Himmler Rebu, le Secrétaire d’État à la Sécurité Publique, de Jean Danton Léger, le Commissaire du Gouvernement près du Tribunal de Première Instance (TPI) de Port-au-Prince et de Jean Gardy Muscadin, le Directeur de de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP) se sont rendu au Pénitencier national et à la prison civile de la Croix-des-Bouquets.



Au cours de ses visites, la délégation s’est entretenue avec les personnels de ces établissements carcéraux dont le taux de surpopulation très élevé http://www.haitilibre.com/article-20013-haiti-flash-cauchemar-au-penitencier-national.html entraine une grande promiscuité qui contribue à la dégradation des conditions d’hygiène des détenus.



Le Ministre Édouard a réitéré sa ferme détermination de continuer à travailler pour d’autres alternatives à l’incarcération et une meilleure répartition des détenus dans les centres carcéraux...



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20157-haiti-flash-la-minustah-appelle-les-autorites-a-prendre-des-mesures-urgentes.html

http://www.icihaiti.com/article-20064-icihaiti-justice-3-prisonniers-meurent-de-faim-dans-la-prison-des-cayes.html

http://www.haitilibre.com/article-20020-haiti-justice-une-proposition-de-loi-pour-ameliorer-la-vie-des-prisonniers.html

http://www.haitilibre.com/article-20013-haiti-flash-cauchemar-au-penitencier-national.html

http://www.haitilibre.com/article-13410-haiti-justice-systeme-penitencier-haitien-bienvenue-en-enfer.html

http://www.haitilibre.com/article-19870-haiti-flash-nouvelle-vague-de-deces-au-penitencier-national.html



HL/ HaïtiLibre