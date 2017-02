Haïti - Actualité : Zapping politique...





Funérailles de 20 détenus :

Mardi ont eu lieu les funérailles de 20 détenus décédés récemment dans des conditions extrêmes au Pénitencier national de Port-au-Prince. Rappelons que des organisations de défense des droits humains et la Minustah ont demandé aux autorités haïtienne d’assumer leurs responsabilités, sans grands résultats... http://www.haitilibre.com/article-20157-haiti-flash-la-minustah-appelle-les-autorites-a-prendre-des-mesures-urgentes.html



Investiture du nouveau Gouvernement Jeunesse :

Ce jeudi matin à l'hôtel Royal Oasis en présence des plus hautes autorités du pays, a eu lieu la cérémonie d'investiture de la 4e édition du Gouvernement Jeunesse d'Haïti (GJH). Cette édition du Gouvernement Jeunesse d'Haïti constituée de 28 jeunes comprend autant d’homme que de femmes http://www.haitilibre.com/article-20079-haiti-politique-liste-des-membres-du-nouveau-gouvernement-jeunesse-d-haiti.html



Jerry Tardieu contre les armes biologique :

Le Député Jerry Tardieu (Pétion ville) a eu une rencontre avec une délégation d'Action Parlementaire Mondiale pour discuter de la ratification d'une Convention contre les armes biologiques



Plan de Développement de la PNH :

Mercredi, à l'académie de police, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Développement (2017-2021) de la Police Nationale d’Haïti (PNH) en présence de représentants de pays ami d’Haïti, s'est déroulée la première rencontre de l'année du « Comité de Mise en Oeuvre et de Suivi » (COMOS). Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la PNH et son équipe, ont plaidé pour plusieurs projets dont entre autres : la police frontalière, les garde-côtes, les institutions pénitentiaires...



Projet de loi du Député Bodeau discuté au Sénat :

Mercredi, la proposition de la Loi du député Gary Bodeau (Delmas) et Questeur du Bureau de la Chambre basse, portant sur la création, l’organisation et le fonctionnement du Service National de Gestion des Résidus Solides (SNGRS) a été mis en discussion au Sénat.



Programme de Développement des Fournisseurs :

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Haiti et la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Haiti (CCIH) soutiennent le deuxième cours de formation de 33 consultants haïtiens au Programme de Développement des Fournisseurs (PDF) lancé en 2013 http://www.haitilibre.com/article-8133-haiti-economie-lancement-du-programme-de-developpement-des-fournisseurs.html . Rappelons que le PDF poursuit l’objectif d’encourager la compétitivité entre les entreprises et le renforcement des chaînes de valeur de secteurs économiques stratégiques afin de créer des emplois décents en Haïti.



