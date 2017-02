Haïti - Politique : Le PM désigné n’est pas un profane en politique...





Le Premier Ministre le Dr Jack Guy Lafontant (56 ans) que vient de désigner le Président Moïse http://www.haitilibre.com/article-20176-haiti-flash-jovenel-moise-choisi-dr-jack-guy-lafontant-comme-premier-ministre.html et qui doit encore être ratifié par le Parlement, n’est pas aussi profane en politique comme certains voudraient bien le laisser croire.



Rappelons que Dr Jack Guy Lafontant a été élu le 13 septembre 2009 Secrétaire Général du Mouvement Démocratique pour la libération d'Haïti ou Parti du Rassemblement Démocratique d'Haïti (MODELH-PRDH) parti légalisé en Haïti depuis 1987.



Pour mémoire, le MODELH-PRDH prône entre autres :



« Un État organisé avec des responsables perspicaces, reconnus dans l’Administration publique ou privée pour leur intégrité, leur compétence, leur savoir-faire et leur leadership, visionnaires et capables d’anticiper l’avenir en adoptant des politiques publiques favorables à un développement soutenable, un Etat respectueux des principes démocratiques et capable d’assurer de façon cohérente sa fonction régalienne (établissement des règles du jeu, application scrupuleuse et équitable de la loi, des principes et des procédures administratives, respect de l’ordre public et protection de la propriété privée etc.,) grâce au renforcement et au bon fonctionnement des institutions avec des programmes, des budgets par objectif et des indicateurs de performance.



Une nouvelle société plus pragmatique en matière d’investissement, de création de richesses et de protection du patrimoine national , avec un secteur privé des affaires plus entreprenant, plus progressiste, engagé dans un partenariat dynamique avec le secteur public pour combattre la corruption, promouvoir la croissance et la régionalisation économiques, la justice sociale et la lutte contre la pauvreté, une société imprégnée de sentiments d’équité, de solidarité et de propriété-appartenance par rapport au pays. »



Outre cet engagement politique, le Dr Jack Guy Lafontant est un ami proche du Président Moïse dont il a toute la confiance. Il serait également selon nos informations, le médecin du couple Moïse depuis des années.



HL/ HaïtiLibre