Haïti - FLASH : Investiture du Premier Ministre ce matin





Dans une correspondance la Primature informe que le Premier Ministre Jack Guy Lafontant nommé par le Président de la République Jovenel Moïse sera investi en ses fonction au Palais National ce matin...



« Le Chef du Protocole présente ses compliments au Secrétaire Général de la Primature et a l'honneur de lui demander de bien vouloir informer Son Excellence le Premier Ministre et les Ministres qu'ils sont invités à l'investiture de Monsieur Jack Guy Lafontant, nommé Premier Ministre par Arrêté présidentiel en date du 22 février 2017 http://www.haitilibre.com/article-20176-haiti-flash-jovenel-moise-choisi-dr-jack-guy-lafontant-comme-premier-ministre.html



Ladite cérémonie se déroulera au Palais National le vendredi 24 février 2017 à 11h00 a.m.



Le Chef de Protocole saisit l'occasion pour renouveler, au Secrétaire Général de la Primature, l'assurance de sa haute considération.



Heure d'arrivée : 10h30

Tenue de ville sombre



Port-au-Prince, le 23 février 2017



Madame Maridès Manager

Secrétaire de la Primature

En ses bureaux.- »



Rappelons toutefois que conformément à l'article 158 de la Constitution « Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d’un vote de non confiance par l’une des deux (2) Chambres, la procédure recommence. »



