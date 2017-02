Haïti - Actualité : Zapping politique...





Affaire Jovenel Moïse : Danton reporte son réquisitoire :

Lundi, le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince, Jean Danton Léger après avoir promis lundi de produire cette semaine son réquisitoire définitif dans le dossier de Jovenel Moïse http://www.haitilibre.com/article-20175-haiti-actualite-zapping-politique.html , annonce maintenant que cela ne sera pas possible. Il estime en effet que le travail de juge d’instruction Brédy Fabien est incomplet et demande au doyen Bernard Saint-Vil qu’il y est un autre complément d’enquête. À suivre...



Nouveau PM pas d’obstacle mais... :

Concernant la désignation du Dr. Jack Guy Lafontant comme Premier Ministre http://www.haitilibre.com/article-20176-haiti-flash-jovenel-moise-choisi-dr-jack-guy-lafontant-comme-premier-ministre.html , le Député Gary Bodeau a déclaré « Aucun obstacle ne sera fait à sa nomination à partir du moment ou il rempli toutes les conditions que la loi exige et qu’il saura se montrer convaincant. »



J-3, Carnaval National prêt à 90% :

Le jeudi 23 février 2017, le Vice-président du Comité du carnaval a déclaré que les préparatifs sont réalisés à plus de 90 % en termes d’infrastructures. D’ici samedi 25 février, il dit croire que tout sera prêt. Suivez comme chaque année, les activités carnavalesques sur HaitiLibre.com durant les 3 jours gras.



Youri Latortue réservé sur le PM :

« C’est un personnage inconnu http://www.haitilibre.com/article-20187-haiti-politique-le-pm-designe-n-est-pas-un-profane-en-politique.html Je ne crois pas qu’il réponde à tous les critères que nous avons définis avec le Président de la République », a réagit le sénateur Latortue à la nomination du Dr. Jack Guy Lafontant comme Premier Ministre, précisant qu’il reviendra à l’Assemblée d’en décider...



Budget du Carnaval de PAP fortement réduit :

Les préparatifs vont bon train en vue du bon déroulement du carnaval de Port-au-Prince (26,27 et 28 février). 7 formations musicales ont confirmé leur participation au défilé (Baricad Crew, Nouvo, Chalè, Vwadèzil, RAM, Brothers Posse et Roudy Roodboy). Le budget initial qui était de 200 millions de gourdes a été revu fortement à la baisse et ramené à 80 millions de gourdes, a expliqué le Maire Youry Chévry, ce qui n’a pas permis de répondre favorablement a la demandes d'autres Groupes musicaux.



Publication de l’arrêté nommant le PM :

Jeudi 23 février, l’arrêté nommant le citoyen Jack Guy Lafontant, Premier Ministre http://www.haitilibre.com/article-20176-haiti-flash-jovenel-moise-choisi-dr-jack-guy-lafontant-comme-premier-ministre.html a été publié dans le journal Officiel « Le Moniteur » N°28.



Carnaval : Fermetures de consulats :

Le Consulat de la République d'Haïti d’Orlando et de Miami informent la communauté haïtienne qu'à l'occasion des festivités du Carnaval National d’Haïti, les bureaux Consulaires seront fermés le lundi 27 février 2017, à partir de midi, les mardi 28 février et mercredi 1er mars 2017 dans leur intégralité. Les services reprendront normalement le jeudi 2 mars 2017.



