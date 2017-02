Haïti - FLASH : Erreur du Bureau du protocole, le PM n’est pas investi





Vendredi contrairement, à ce qu’avait annoncé le bureau du Protocole du Palais National dans une note officielle http://www.haitilibre.com/article-20191-haiti-flash-investiture-du-premier-ministre-ce-matin.html , le Président Jovenel Moïse, n'a pas procédé à l'investiture du Premier Ministre le Dr. Jack Guy Lafontant, qu’il avait désigné jeudi http://www.haitilibre.com/article-20176-haiti-flash-jovenel-moise-choisi-dr-jack-guy-lafontant-comme-premier-ministre.html



Le Bureau du protocole du Palais National, s'est rétracté quelques heures plus tard en annonçant qu’à la place de l’investiture (qui nécessite au préalable la ratification par le Parlement du Premier Ministre désigné et l’approbation de sa Politique Générale par les deux Chambres), aura lieu « une cérémonie spéciale pour présenter officiellement le Premier Ministre à la Nation. »



Le Président Jovenel Moïse, a donc procédé vendredi au Palais National, à la présentation officielle du Premier Ministre. La cérémonie s'est déroulée en présence de la Première Dame, Martine Moïse, du Président de la Cour de Cassation, Me Jules Cantave, du Corps diplomatique et consulaire, de parlementaires, de membres du gouvernement démissionnaire, de membre de partis politiques.



Dans ses propos de circonstance, le Chef de l'État a d'abord salué la confiance placée en lui par la population haïtienne avant de déclarer « Le choix du Dr. Jack Guy Lafontant participe de la poursuite de son engagement à doter le pays d'un Premier Ministre rude travailleur, compétent et rassembleur, issu de la majorité silencieuse et souffrante qui veut le changement d'Haïti. »



Jovenel Moïse a profité de cette cérémonie de présentation, pour appeler les Haïtiens, notamment les membres de la classe politique, à se mettre avec lui en vue du rétablissement de la tolérance entre les fils et les filles d'Haïti « Nous voulons la sérénité pour faciliter la prospérité d'Haïti... Nous devons sortir l'État de la rue, car le pays est fatigué avec ces luttes fratricides incessantes et infructueuses. »



Pour sa part, le Premier Ministre désigné, le Dr Jack Guy Lafontant, a remercié le Président de la République de l’avoir choisi et promis d'être un homme d'ouverture, un Premier Ministre rassembleur « Je ferai en sorte que toutes les promesses de la campagne électorale du Président Jovenel Moïse se réalisent dans la mesure du possible... Tel que promis par le Président de la République, nous allons nous évertuer à faire d'Haïti une terre plus que jamais propice à l'investissement et aux affaires. »



Croyant en une franche, sincère et patriotique collaboration avec les honorables Sénateurs et Députés pour la réussite des projets de développement d'Haïti, le premier Ministre, Dr Jack Guy Lafontant, a dit espérer que les parlementaires voteront la politique générale qu'il leur présentera.



« Monsieur le Premier Ministre, je sais que vous allez vous mettre au travail et entreprendre les démarches nécessaires pour avoir la confiance du Parlement sur votre déclaration de politique générale. Vous avez toute ma confiance, mes collaborateurs sont à votre disposition pour vous accompagner dans l’accomplissement de vos nouvelles responsabilités.



Le pays a besoin d’un gouvernement fonctionnel qui a la légitimité nécessaire pour entreprendre les grandes réformes que j’ai promises. Monsieur le Premier Ministre, vous avez toute ma confiance.



Mes collaborateurs sont à votre disposition pour vous accompagner dans l’accomplissement de vos nouvelles responsabilités, » a conclus le Chef de l’État.



HL/ HaïtiLibre