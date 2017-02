Haïti - Politique : Situation carcérale, Jovenel Moïse prend l'affaire en main





Vendredi au Palais National, le Président Jovenel Moïse, en présence de Me Jules Cantave, Président de la Cour de Cassation, du Sénateur Jean Renel Sénatus, Président de la Commission Justice et Sécurité, de Me Stanley Gaston, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et des membres de la Commission présidentielle, a procédé par arrêté, à la création d’une commission présidentielle d'enquête sur la situation des détenus en milieu carcéral, suite au nombre inacceptable de décès enregistrés ces derniers mois dans les prisons du pays http://www.haitilibre.com/article-20157-haiti-flash-la-minustah-appelle-les-autorites-a-prendre-des-mesures-urgentes.html http://www.haitilibre.com/article-20013-haiti-flash-cauchemar-au-penitencier-national.html



Très préoccupé par la problématique de la détention préventive prolongée et de la situation des détenus à travers les prisons du pays, cette Commission diligentée par le Chef de l’État, a pour mission principale d'enquêter sur la situation carcérale dans le pays et de faire des recommandations susceptibles de permettre l'amélioration des conditions de vie des détenus « Sous ma présidence, la Nation haïtienne ne saura en aucun cas fermer les yeux sur ce qui semble être une violation flagrante, voire un mépris du droit à la vie dont doit disposer tout individu, d'où qu'il vive et sans considération » a souligné le Jovenel Moïse qui croit que l'État a l'obligation de garantir le droit à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction.



Le Chef de l'Etat s’adressant aux membres de la Commission, leur a rappelé que leur travail devra spécifiquement permettre d'élucider les causes de cette soudaine surmortalité dans les prisons « Nous avons conscience de tous les efforts que nous allons devoir consentir pour entreprendre avec succès la réforme indispensable de l'appareil judiciaire. »



Composée de 9 membres, le mandat de cette Commission est d‘1 mois renouvelable à partir de la date de sa mise en place et elle présentera, au terme de ses travaux, son rapport avec les recommandations au Président de la République.



Membres de la Commission d’enquête sur la situation carcérale :



Le citoyen Clamé-Ocnam Daméus, Président ;



La citoyenne Mona Jean, vice-Président ;



La citoyenne Kettely Julien, Membre ;



Le citoyen Barthélémy Jean-Noël, Membre ;



Le citoyen Jean Lario Pierre, Membre ;



Le citoyen Micosky Pompilus, Membre ;



Le citoyen Francène Moreau, Membre ;



Le citoyen Renan Hedouville, Membre ;



Le citoyen Jacob Sinvil, Membre.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20184-haiti-actualite-zapping-politique.html

http://www.haitilibre.com/article-20178-haiti-politique-tournee-de-prisons-du-ministre-de-la-justice.html

http://www.haitilibre.com/article-20157-haiti-flash-la-minustah-appelle-les-autorites-a-prendre-des-mesures-urgentes.html

http://www.icihaiti.com/article-20064-icihaiti-justice-3-prisonniers-meurent-de-faim-dans-la-prison-des-cayes.html

http://www.haitilibre.com/article-20020-haiti-justice-une-proposition-de-loi-pour-ameliorer-la-vie-des-prisonniers.html

http://www.haitilibre.com/article-20013-haiti-flash-cauchemar-au-penitencier-national.html

http://www.haitilibre.com/article-13410-haiti-justice-systeme-penitencier-haitien-bienvenue-en-enfer.html

http://www.haitilibre.com/article-19870-haiti-flash-nouvelle-vague-de-deces-au-penitencier-national.html



HL/ HaïtiLibre