Haïti - Actualité : Zapping politique...





«Un seul choix : Réussir» dixit Jovel Moïse :

Hier le Président Jovenel Moïse a déclaré « Nous sommes à un carrefour historique où notre génération n'a qu'un seul et unique choix : celui de réussir ! »



Le sort du PM entre les mains du Parlement :

Le Sénateur Saurel Jacinthe rappelle que le sort du Premier Ministre le Dr. Jack Guy Lafontant, désigné par le Chef de l’État http://www.haitilibre.com/article-20176-haiti-flash-jovenel-moise-choisi-dr-jack-guy-lafontant-comme-premier-ministre.html est maintenant entre les mains des parlementaires...



3 nouveaux arrêtés publiés :

Vendredi ont été publié dans le journal officiel « Le Moniteur » N°29, 3 arrêtés :



Arrêté nommant la citoyenne Raquel Pélissier, Ambassadeur de bonne volonté des affaires culturelles et touristiques d'Haïti ;

Arrêté nommant le citoyen Marc Marie Yves Mazile, Chef de Protocol, avec rang d'ambassadeur ;

Arrêté créant une Commission présidentielle d'enquête sur la situation carérale http://www.haitilibre.com/article-20197-haiti-politique-situation-carcerale-jovenel-moise-prend-l-affaire-en-main.html



Inauguration de 3 dépôts de vaccins :

Cette semaine, dans le cadre de la coopération tripartite Brésil-Cuba-Haïti dans le secteur de la santé, l’Ambassadeur du Brésil en Haïti, Fernando Vidal, a procédé à l’inauguration des dépôts de vaccins et intrants médicaux de Fort-Liberté, Port-de-Paix et Jérémie. Ce projet estimé à 70 millions de dollars américains, est le résultat de la coopération tripartite initiée en 2010 et le plus grand projet de coopération Sud-Sud du Brésil dans le monde. Était présent à cet événement entre autres des représentants des ministères de la Santé du Brésil et d’Haïti



Festival International PapJazz :

Jeudi, l’Ambassadrice de France en Haïti Mme Elisabeth Beton Delègue a participé au lancement de la 11ème Édition du Festival International de Jazz de Port-au-Prince (PapJazz) qui aura lieu exceptionnellement cette année du 4 au 11 mars prochain. Partenaires de ce prestigieux évènement depuis sa création en 2007, l’Ambassade de France et l’Institut Français en Haïti s’y associent cette année encore en invitant notamment la jeune batteuse française Anne Pacéo, lauréate des victoires du Jazz en 2016. Bon festival ! Programme : http://www.haitilibre.com/article-20153-haiti-musique-11eme-edition-du-festival-international-de-jazz-de-port-au-prince.html



Changement sur les réserves obligatoire des banques :

La Banque de la République d’Haïti (BRH) informe dans une Circulaires aux banques datée du 20 février 2017 et signé par Jean Baden Dupois, le Gouverneur de la BRH « À compter du 1er mars 2017, le mode de constitution des réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaies étrangères défini par la circulaire #86-5 du 13 mai 1997 est ainsi établi : 5% en monnaie nationale ; 95% en monnaies étrangères. »



HL/ HaïtiLibre