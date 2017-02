Haïti - Choléra : Échec du financement du fonds de 400 millions de l’ONU





Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a demandé aux États membres de l'informer avant le 6 mars, s'ils ont l'intention de contribuer financièrement à la mise en œuvre du nouveau plan des Nations unies contre le choléra en Haïti.



« Plus tôt cette semaine, le Secrétaire général a envoyé une lettre à tous les États membres » à cet égard, a déclaré le Porte-parole Stéphane Dujarric aux journalistes à la séance d'information quotidienne au siège de l'ONU à New York.



« Comme vous le savez, dans le cadre de la nouvelle approche http://www.haitilibre.com/article-19550-haiti-politique-l-onu-adopte-la-nouvelle-strategie-contre-le-cholera-en-haiti.html l'ONU intensifie son soutien au gouvernement haïtien en mettant en place des systèmes d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de santé - la meilleure défense à long terme contre le choléra et autres maladies d'origine hydrique - et aussi élabore un ensemble de mesures de soutien pour fournir une aide matérielle et un soutien aux Haïtiens les plus directement touchés par le choléra. »



Dans sa lettre, le Secrétaire général a rappelé que l'ONU a la responsabilité morale de veiller à ce que la nouvelle approche, lancée dans un rapport aux États membres de l'ONU le 1er décembre 2016, soit mise en œuvre, a ajouté Dujarric.



Avec un coût d'environ 400 millions de dollars au cours des deux prochaines années, le projet de programme des Nations Unies dans le cadre de la nouvelle approche portera sur deux volets :



Le premier volet consiste en un effort considérablement renforcé et mieux financé pour répondre et réduire l'incidence du choléra, tout en s'attaquant aux problèmes à court et à long terme en matière d'eau, d'assainissement et de système de santé et en améliorant l'accès aux soins et au traitement.



Le second volet de la nouvelle stratégie consiste à élaborer un programme d'assistance matérielle et de soutien aux haïtiens les plus directement touchés par le choléra. Cela devrait inclure la consultation des personnes et des collectivités touchées pour l'élaboration de ce programme.



Sur les 400 millions du programme destiné à lutter contre le choléra en Haïti, seulement « 2 % des promesses de financement ont été tenues », indique le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, dans sa lettre « Les contributions volontaires que nous avons reçues ne sont pas encore suffisantes pour couvrir ce qui est prévu », écrit Guterres, soulignant que « si les financements ne se matérialisent pas, une autre solution de financement devra être explorée. »



Jusqu’à présent, seuls la Corée du Sud, la France, le Liechtenstein, l’Inde, et le Chili ont versé ensemble environ 2 millions de dollars au fonds de l’ONU, le Canada et le Japon l’ayant séparément doté de 7 millions.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19550-haiti-politique-l-onu-adopte-la-nouvelle-strategie-contre-le-cholera-en-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-19496-haiti-sante-l-elimination-du-cholera-en-haiti-une-affaire-d-argent.html

http://www.haitilibre.com/article-19399-haiti-cholera-nous-demandons-pardon-au-peuple-haitien-dixit-ban-ki-moon.html

http://www.haitilibre.com/article-19030-haiti-cholera-nouvelle-approche-de-l-onu.html

http://www.haitilibre.com/article-18970-haiti-sante-l-onu-cree-un-fonds-pour-lutter-contre-le-cholera-en-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-18778-haiti-sante-evolution-alarmante-du-cholera-au-pays-2016.html



HL/ S/ HaïtiLibre