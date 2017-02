Haïti - Culture : Le couple présidentiel ouvre officiellement le Carnaval national 2017





Dimanche à l’Hôtel La Cayenne, aux Cayes, le Président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine, du Maire de la ville des Cayes, Gabriel Fortuné et du Président du Comité organisateur du Carnaval, Claudel Dumas, a procédé à l'ouverture officielle du Carnaval national de 2017 (26, 27 et 28 février), qui se déroule cette année autour du thème « Tèt kole pou gran Sid leve kanpe ».



En présence des membres du Conseil d’Administration de la commune, du Député des Cayes, Clauvy Robas, des membres du Comité, de l’équipe de designers ayant participé à la confection des costumes et d’autres membres de la communauté, le Chef de l’État a déclaré « Le Carnaval est pour moi une façon de témoigner aux habitants du grand Sud ma solidarité et de leur courage après le passage de l’ouragan Matthew [...] Le carnaval haïtien est un moment exceptionnel où tous les fils d’Haïti, toutes les couches sociales confondues, ainsi que les touristes étrangers, se mélangent. C’est donc le moment de montrer au monde ce que nous avons de meilleur chez nous, » invitant les haïtiens à unir leur force, à travailler dans l’amour, le respect mutuel, avec honneur et sincérité, en vue de bâtir un pays plus fort avant d’ajouter « L’une de nos plus grandes fiertés, est notre culture. Nous devons la protéger. Le carnaval présente un pan important de notre culture. Ayibobo pour les artistes, pour notre culture. Ayibobo pour Haïti. »



Le Président Moïse a ensuite salué la Reine Clermina Platel et le Roi Wildy Charles du Carnaval national, ainsi que tous les jeunes retenus par le comité du carnaval, convaincu qu’ils sont devenus des ambassadeurs de la jeunesse cayenne et qu’ils doivent demeurer pour elle des modèles.



Dans son intervention, le Député Clauvy Robas, a félicité le Chef de l’Etat qui a voulu, par ce carnaval, témoigner de sa solidarité à la population du grand Sud « Nous dansons, nous nous solidarisons, et réalisons aussi un peu d’argent ». De son côté le Maire Fortuné, a remercié le Président de la République pour le choix de sa commune pour organiser les festivités carnavalesques nationales et la Première Dame pour son entière contribution au succès du carnaval des enfants, cette année. Il a aussi félicité tous ceux qui ont contribué à rendre l’évènement possible, notamment, les citoyens de la ville, le secteur privé, les institutions étatiques partenaires, le secteur hôtelier du Sud et le secteur artistique et culturel.



Pour ce premier jour gras, 23 reines et 18 rois ont défilé sur des chars allégoriques, plusieurs dizaines de groupes déguisés et de bandes à pied et une vingtaine de chars musicaux ont animé le premier jour gras, aux Cayes pour le plaisir de plusieurs dizaines de milliers de carnavaliers...



Suivez comme chaque année le Carnaval sur HaitiLibre.com durant les 3 jours gras.



HL/ HaïtiLibre