Haïti - Politique : Le Président Moïse salue la réussite du Carnaval national 2017





Mercredi, le Président Jovenel Moïse a salué les efforts qui ont été déployés par les organisateurs en vue de la réussite du Carnaval national. Il a félicité particulièrement la population des Cayes pour son hospitalité durant les trois jours gras qui se sont déroulés dans une atmosphère de fête. 23 reines et 18 rois ont défilé sur des chars allégoriques. Plusieurs dizaines de groupes déguisés et de bandes à pied, et une vingtaine de chars sonores ont animé la ville des Cayes lors de Carnaval national 2017.



Le retard du premier jour a empêché des groupes de terminer le parcours. Le deuxième jour gras a touché à la perfection, les bandes déguisées ont pu sortir plus tôt et offrir une bien meilleure performance. Tous les chars ont achevé le parcours.



Le Chef de l’État souligne « Le système de prévention a bien marché [...] les équipes d'intervention de la Croix-Rouge et des institutions de santé ont effectué un travail de qualité. Au niveau de la sécurité, la Police Nationale d'Haïti (PNH) a réalisé un travail hors pair. Une mobilisation fortement ressentie à tous les niveaux, sur le parcours et dans les autres artères de la ville, facilitant le déplacement des carnavaliers dans la ville. Ce qui a permis d'enregistrer aucun décès sur le parcours durant les trois jours gras » [note HL--- 81 victimes dont 24 blessés à l’armes blanches et 62 arrestations...]



Ajoutant « Les dépenses de l'État ont été mobilisées à l'occasion de ces festivités dans des projets de développement durable, pouvant atténuer les séquelles laissées par le passage de l'ouragan Matthew »



Notez que les départements des Nippes et de la Grand'Anse ont participé au défilé du Carnaval en signe de solidarité comme le souhaitait Jovenel Moïse.



HL/ HaïtiLibre