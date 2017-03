Haïti - Économie : Les produits de Kreyol Essence chez «Whole Foods Market» aux USA





Le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) présente ses félicitations à Kreyol Essence, la première entreprise à lancer des produits de beauté haïtiens chez « Whole Foods Market » aux États-Unis.



Kreyol Essence sera en outre la première entreprise Haïtienne à apporter l’huile de ricin noir (Lwil Maskriti ou l'or liquide des Caraïbes) au grand marché que constitue les États-Unis et le Canada. Les Haïtiens savent depuis longtemps que cette huile naturelle favorise la croissance des cheveux et hydrate les cheveux. L’huile de ricin noir est aussi utilisée à des fins médicinales.



Le lancement des produits de Kreyol Essence chez « Whole Foods Market » témoigne de la qualité de l'entreprise et de son engagement envers l'impact social en Haïti. Kreyol Essence lance ses produits dans plus de 95 magasins en Pennsylvanie, New Jersey, Virginie, Maryland, Washington DC, Ohio, Kentucky, Floride, Canada et travaille quotidiennement à l’élargissement de son réseau de distribution http://www.icihaiti.com/article-19543-icihaiti-economie-une-haitienne-remporte-le-prix-exportateur-feminin-caraibe-2016.html



« Nous sommes très fiers de travailler en collaboration avec Kreyol Essence, une entreprise haïtienne, qui s'efforce d'améliorer l'économie nationale non seulement en créant des emplois mais aussi en augmentant les investissements étrangers dans le pays » a déclaré Norma Powell, la Directrice Générale du CFI ajoutant « Il y a un intérêt accru pour l’agro-industrie dans le Gouvernement et ce secteur est une priorité pour le CFI. Kreyol Essence est un exemple brillant de ce qui est possible dans ce secteur. »



HL/ HaïtiLibre