Haïti - Culture : Exposition exceptionnelle «Les femmes construisent une autre Haïti»





Dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, une exposition exceptionnelle « Les femmes construisent une autre Haïti » ouvrira ses portes au public le mercredi 8 et jusqu’au 18 mars 2017, de 10h00 a.m. à 4h00 p.m., à l'auditorium de la Bibliothèque Nationale située au 193, rue du Centre, à Port-au-Prince.



Cette exposition présentera en peinture le parcours d'une vingtaine de femmes haïtiennes en redonnant à leurs mémoires toute leur vérité artistique et féminine.



Les œuvres réalisées par 11 jeunes peintres de Kalfou Richès, valorisent la dure ascension de nos femmes à titre d'écrivaines, artistes, chanteuses, danseuses, musiciennes, militantes féministes, femmes de la rosée et Madan Sara, telles que : Mireille Neptune Anglade, Marie Vieux Chauvet, Edwige Danticat, Yanick Jean, Yanick Lahens, Kettly Mars, Paulette Poujol Oriol et Émmelie Prophète – Lina Mathon Blanchet, Lumane Casimir, Émerante De Pradines, Marta Jean Claude, Toto Bissainthe, Émeline Michel – Anne Marie Coriolan, Magalie Marcelin, Myriam Merlet, Sonia Pierre, Yanick Rigaud, Yvonne Hakim Rimpel.







Le naturel des œuvres donnent aux personnages leurs émotions et le sens de leurs combats. Les artistes : Wadley Saint Louis, Soffia Noël, Érode Dorsainvil, Jean Ronald Saint Vil, Farah Marie, Laurence Charles, Marc Saint vil Berlin, Étienne Marc Joël, Robenson Laguerre, Jean Daniel Clervens Victor, Mardoché Boyer et Daniel Guerrier ont fait montre de leur intérêt culturel et artistique pour ces femmes sous l'encadrement de mentors tels que : Shilou Jean du Fort National, Walgens Pierre de Caridad, Papouche Romilus de martissant, Frantz Pierre Louis de Bolosse ainsi que Wanes Dérilus du Bel Air.



HL/ HaïtiLibre