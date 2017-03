Haïti - Environnement : Un jardin botanique de 70 hectares





En début de semaine, en présence notamment des Ministres Dieuseul Simon Desras (Environnement), Jean Bauvois Dorsonne (Éducation), de plusieurs partenaires nationaux et étrangers ainsi que du député de Ganthier et du Sénateur Renel Sénatus a eu lieu le lancement officiel des travaux d’aménagement du premier Jardin Botanique National d’Haïti (JBNH).



C’est dans la commune de Ganthier, à Source Zabeth, en plein cœur de la réserve de biosphères de la Selle (Sud-Est) que le JBNH sera aménagé. D’une superficie de 70 hectares, comportant plus de 27 sources d’eau et plus de 80 espèces d’arbres indigènes le JBNH favorisera la création d’au moins 200 emplois directs a précisé le Ministre Desras qui en a profité pour rappelé la richesse de la biodiversité qui comprend notamment plus de 5,000 espèces de plantes et plus de 600 espèces de fougères.



Jean Coulanges, a donné l'assurance que l’UNESCO appuie pleinement ce projet qui donnera, selon lui, à Haïti une visibilité internationale, et contribuera à améliorer les conditions de vie dans la communauté rappelant « En 2012 puis 2016 nous avons lancé respectivement 2 réserves de biosphères : la Selle pour les départements de l’Ouest et du Sud-Est et celle la Hotte regroupant plusieurs communes des départements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse » souhaitant qu’Haïti après le JBNH voit la création d’autres jardins de ce genre dans le pays



Des représentants des jardins botaniques du Missouri, de Shanghai, de la République Dominicaine et de Cornell University, étaient présents pour apporter leur support à cette initiative en particulier dans la formation des ressources humaines.



« Ce Jardin botanique sera un instrument de formation pour les élèves pour les sciences de la terre ainsi que leurs professeurs [...] » a déclaré le Ministre Dorsonne soulignant qu’il « témoigne de notre volonté en tant que peuple de développer un rapport harmonieux et respectueux avec notre environnement [...] » avant de remercier l'ensemble des partenaires ayant contribué à la mise en œuvre des premières actions pour la mise en place de ce Jardin.



S/ HaïtiLibre