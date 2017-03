Haïti - FLASH : Violence à l’Arcahaie, plusieurs victimes, nombreux dégâts





Mercredi la commune de l'Arcahaie a connu une nouvelle journée de violence, commerçants, usagers de la Nationale #1 ont été une fois de plus les otages de la crise provoquée par la publication du décret sous le gouvernement Martelly/Paul, élevant au rang de commune les Arcadins http://www.haitilibre.com/article-14858-haiti-politique-5-nouvelles-communes-en-haiti.html , privant ainsi la commune de l'Arcahaie, de sa partie la plus riche.



Les manifestants très motivés réclament l’abrogation du décret et paralysent les activités commerciales et scolaires. Des véhicules de transport en commun ont été attaqués, des pare-brise de véhicules brisés, les dégâts sont important. Mercredi matin, un camion de livraison de l’entreprise Euroceram Plus S.A., transportant pour près de 30,000 dollars américains de marchandises a essuyé des tirs avant d’être intercepté à Saintard proche de l’Arcahaie par un groupe d’individus fortement armés, qui après avoir forcé les personnes à bord a quitter le véhicule, ont arrosé le camion d’essence avant de l’incendier. Selon Manuel Desquiron, propriétaire d’Euroceram la police et la Minustah n’étaient pas loin mais ne sont pas intervenu, selon le témoignage rapporté par son chauffeur.



La Chambre de Commerce et d'industrie de l'Ouest (CCIO), a condamné dans une note la destruction et les dommages causés aux véhicules, aux marchandises et autres biens sur la Nationale # 1 au niveau de l'Arcahaie et demandé à la population archeloise de faire preuve de retenue, rappelant que tout citoyen à le droit de revendiquer et de manifester mais dans le respect de l’ordre public et des lois. La CCIO en concluant, exhorte les autorités à s’impliquer dans la résolution pacifique et prompte de ce conflit et à prendre toutes les mesures prévues par la loi pour garantir la sécurité des vies et des biens



Romila Petit Frère, la Mairesse de l’Arcahaie abonde dans le même sens que la CCIO et demande aux autorités d’intervenir sans délai en vue de mettre fin à cette crise qui aurait fait au moins 5 blessés par balles depuis le weekend dernier selon le Député de l’Arcahaie Pierre Féquière Julien.



