Haïti - FLASH : Déclaration de Politique Générale de Jack Guy Lafontant (Texte intégral)





La déclaration de Politique générale que présentera lundi http://www.haitilibre.com/article-20323-haiti-flash-jack-guy-lafontant-presente-sa-declaration-de-politique-generale-lundi.html devant le Sénat, le Premier Ministre nommé Jack Guy Lafontant http://www.haitilibre.com/article-20176-haiti-flash-jovenel-moise-choisi-dr-jack-guy-lafontant-comme-premier-ministre.html comprend 7 chapitres principaux : Chantier politique ; Chantier économique ; Environnement, Aménagement du territoire et habitat ; Infrastructures : Travaux publics, transport et énergie ; Le champ social ; Culture, patrimoine et communication et Voies et moyens.



Nous invitons les lecteurs d’HaitiLibre.com à lire en avant-première le texte intégral de cette Politique Générale.



Politique Générale de Jack Guy Lafontant (extrait) :

« [...] Accompagné des membres de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous présenter la feuille de route que nous souhaitons mettre en œuvre, feuille de route dont son Excellence le Président de la république, Monsieur Jovenel Moïse, a dessiné les orientations et fixé les objectifs. En nous investissant de sa confiance, le Chef de l’Etat donne à mon gouvernement l’opportunité d’accomplir une mission exaltante pour chacun d’entre nous, celle de servir les Haïtiennes et les Haïtiens.



Je voudrais donc, en cet instant solennel, remercier le Président de la République pour sa confiance et lui renouveler, du même coup, mon engagement à travailler avec loyauté pour la réalisation de son ambition pour le pays.



Étant donné que vous êtes les dépositaires de la confiance du peuple, chargés d’exprimer sa voix et de veiller à la prise en charge de ses attentes, je vous donne la garantie formelle que ses aspirations légitimes constitueront la boussole des actions de mon équipe.



Les effets de la crise économique et financière continuent d’affecter l’économie mondiale. Le contexte actuel impose à tous les pays des efforts de rationalisation et des réformes courageuses pour lutter contre le gaspillage et orienter les ressources essentiellement vers les programmes d’amélioration des conditions de vie des citoyens.



Si Haïti a connu quelques progrès ces cinq dernières années, avec un indice de 0.483, elle reste néanmoins scotchée dans la catégorie des pays ayant un faible développement humain. Des efforts seront entrepris par mon gouvernement pour assainir les finances publiques, réduire le train de vie de l'Etat et assurer une croissance économique soutenue et durable à notre pays.



Nous avons compris l’aspiration légitime de nos compatriotes à une vie meilleure, à satisfaire leurs besoins essentiels, à avoir des emplois, à accroître leurs revenus et à vivre dans la paix et la sécurité. Ces demandes concrètes relèvent d’une quête légitime de plus de progrès économique et social.



C’est pourquoi, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, nous avons décidé d’accélérer la marche de notre pays vers une économie émergente, un Etat de droit, une société solidaire et inclusive, avec une administration publique rénovée.



Mon adresse s’inscrit donc dans les orientations stratégiques et sectorielles du programme électoral de son Excellence le Président de la République.



Le Président de la République a donné aux citoyennes et citoyens haïtiens la garantie que le gouvernement qui sera mis en place poursuivra toutes les interventions jugées utiles dans une logique de continuité, corrigera les erreurs du passé et fera preuve d’imagination et de créativité pour innover afin de mettre « ensemble la terre, l’eau, le soleil, les femmes et les hommes » pour améliorer le bien-être collectif. L’objectif fondamental consiste en la création d’un Etat responsable, capable d’organiser le pays, de manière à avoir des citoyens éduqués et guidés par le sens d’une solidarité collective. Pour atteindre cet objectif, un consensus national sur le développement à long terme est nécessaire. Ce consensus national naîtra, sans nul doute, des Etats généraux sectoriels de la nation qui seront incessamment organisés.



Ce document de politique générale s’inspire des promesses de campagne du Président de la République. Il se propose d’affronter les défis liés à la relance économique et au renforcement structurel de notre pays, tout en tenant compte des spécificités de chaque département. Notre génération, comme le souligne le Président de la République, dans le document intitulé « Les Mesures proposées par le Président Jovenel Moïse (2017-2022) pour le développement d’Haïti », doit faire tous les sacrifices nécessaires pour restituer à ce pays le statut qui est le sien dans le concert des nations : une Haïti fière, digne, prospère et souveraine. Le Président de la République vous invite donc, dans la continuité de cet esprit d’unité qui a permis à nos ancêtres de nous libérer de l’esclavage, à emprunter, avec moi, la voie du développement pour une Haïti à la hauteur de ses prouesses historiques et de nos ambitions légitimes. Je donne la garantie que le dialogue sera permanent entre les trois pouvoirs de l'Etat, afin de nous assurer que nous ferons les meilleurs choix possibles en termes de définition des priorités. »



Téléchargez le texte complet de la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre nommé, le Dr Jack Guy Lafontant (PDF) :

http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf



HL/ SL/ HaïtiLibre