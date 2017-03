Haïti - Formation : Moins de 4% des étudiants en soins infirmiers, ont réussi l’examen d’État





Après 4 ans d’études, seulement 3.4% des 2,880 étudiant en soin infirmier, ont obtenu la moyenne de 70% à l’examen d’État du Ministère de l’Éducation Nationale, moyenne exigée par le Ministère pour l’obtention de la licence indispensable pour intégrer le marché du travail, notamment dans les hôpitaux du pays.



On serait tenté de pointer du doigt l’enseignement dispensé par les nombreuses écoles privées d’infirmières à travers le pays, sauf que les résultats ne sont pas meilleurs à l’École Nationale d’Infirmerie de Port-au-prince (ENIP).



Après avoir attendu 5 mois les résultats de ces épreuves, cet échec massif révolte les étudiants qui accusent le Ministère, lui reprochant entre autres : le nombre de questions de l’épreuve (200), leurs difficultés ou des questions hors programme et le peu de temps pour répondre à ces 200 questions (4h00). Ils demandent au Ministère de reconsidérer leur évaluation.



Devant le taux incroyable d’échecs et la grogne des étudiants, le Ministère a accepté de procéder a une nouvelles vérifications des épreuves des étudiants ayant obtenu entre 50 et 69%. Une décision perçue par les étudiants comme une reconnaissance implicite que le Ministère de sa responsabilité dans leur échec... Les étudiants réclament l’octroi de la licence à tous ceux qui ont obtenu entre 50 et 69% de moyenne et la reprise de l’examen pour ceux qui ont obtenu moins de 50% de moyenne...



Par ailleurs, les étudiants ont saisi la Commission Santé Publique de la Chambre des députés, qui entend, selon son Président le Député Sinal Bertrand, faire toute la lumière sur les raisons qui ont conduit à ces résultats pour le moins catastrophiques...



TB/ HaïtiLibre