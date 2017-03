Haïti - Actualité : Zapping politique...





Le PM aurait régularisé tardivement ses taxes :

Selon le sénateur Antonio Cheramy (Don Kato) du parti VÉRITÉ, membre de la Commission de vérification des documents du Premier Ministre nommé http://www.haitilibre.com/article-20302-haiti-actualite-zapping-politique.html , ce n’est qu’après sa nomination, que le Premier nommé Jean Guy Lafontant, a payé ses taxes pour les 5 dernières années...



La BRH va intervenir sur le marché :

Gary Bodeau, le Député de Delmas a annoncé que la Banque de la République d’Haïti (BRH) allait intervenir ce mardi, pour faire baisser les tensions de la gourde face au dollar dans le marché des changes.



Odette Roy Fombrun invitée d’honneur à Livre en Foilie :

Cette année, l'événement Livres en folie 2017 aura lieu le 15 juin 2017 avec deux invités d'honneur : Odette Roy Fombrun et Makenzy Orcell.



La BID a son jardin des plantes à Bourdon :

Pour célébrer la Journée internationale des forêts, la Banque Interaméricaine de Développement (BID) procédera ce 14 mars 2017 à l’inauguration de son nouveau jardin de plantes natives et son sentier d'interprétation dans ses espaces à Bourdon. Reconnaissant la valeur de la biodiversité d'Haïti, ainsi que les pressions exercées sur elle, la BID, avec l'aide du Jardin Botanique des Cayes, a transformé le terrain d'environ 1,000 m2 où se trouve ses bureaux, en jardin de plantes natives, afin de créer un habitat naturel pour les oiseaux et les papillons, qui étaient autrefois si abondants dans la région et de mettre en valeur la flore unique d'Haïti.



Seulement 8.95% de femmes dans la PNH :

Dans le cadre des activités de la journée internationale du droit des femmes, les femmes policières de la Police Nationale de Haïti PNH du bureau de la Coordination Nationale des Affaires Féminines (CNAF) de la PNH et de la composante policière UNPol de la Minustah, se sont mobilisé pour une marche de sensibilisation. Pour rappel, l’effectif féminin de la PNH n’est que de 8,95%, pour une population haïtienne composée à 52% de femmes.



BCEN tirage au sort :

Hier lundi 13 mars a eu lieu le tirage au sort pour le siège du Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN), devant juger les contestations relatives aux élections locales http://www.haitilibre.com/article-20326-haiti-elections-debut-des-audiences-du-bcen.html



