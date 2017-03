Haïti - Économie : Sunrise Airways inaugure deux nouvelles destinations





La compagnie aérienne haïtienne Sunrise Airways procédera ce 29 mars 2017 au vol inaugural d’une nouvelle destination vers Georgetown, Guyana.



Le 31 mars, Sunrise Airways lancera son tout nouveau vol vers Santiago de los Caballeros (STI), République Dominicaine..



Pour réservations et plus d'informations :



visitez le site www.sunriseairways.net/



ou téléphonez en Haïti a : + (509) 2811 2222 / 305 433 2707



La Sunrise Airways annonce que les réservations et le paiement peuvent aussi être réalisé au Big Star Supermarkets, situé à l'Angle des rues Lamarre et Chavannes (à l'étage), Pétion-ville.



En savoir plus sur Sunrise Airways :

Sunrise Airways (IATA: S6, ICAO: KSZ) est une compagnie aérienne commerciale haïtienne progressive, moderne lancé en Décembre 2012 qui élève le voyage aérien dans les Caraïbes de l'Ouest vers de nouveaux sommets d'excellence. Sunrise Airways possède et exploite une flotte composée d'appareils Jetstream 32 EP offrant le confort de sièges en cuir et beaucoup d'espace bagage dans la cabine pour une capacité maximale de 19 passagers. Basée à Port-au-Prince avec une installation de maintenance dédié à Santiago, République Dominicaine, Sunrise Airways est détenue par l'homme d'affaire reconnu haïtien et philanthrope, Philippe Bayard. Les membres de l'équipe dirigeante ont en moyenne plus de 15 ans d'expérience en aviation avec des marques de l'industrie bien connus comme Aerocaribbean, Air Jamaica, BAE Systems, Condor Airlines, Jamaica Air Shuttle, et LAN Airlines.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20202-haiti-economie-vol-inaugural-de-sunrise-airways-pap-la-havane.html

http://www.haitilibre.com/article-19913-haiti-economie-sunrise-airways-se-positionne-pour-une-expansion-agressive-en-2017.html

http://www.icihaiti.com/article-19865-icihaiti-sunrise-airways-mise-en-service-d-un-airbus-a320.html

http://www.haitilibre.com/article-18355-haiti-economie-sunrise-airways-deploie-ses-ailes-sur-la-jamaique.html



SL/ HaïtiLibre