Haïti - Politique : Qui est le Premier Ministre Lafontant ? (Portrait)





Le Dr. Jack Guy Lafontant, 56 ans, qui vient d’être investi et installé comme Premier Ministre d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-20430-haiti-politique-ceremonies-d-investiture-et-d-installation-du-premier-ministre.html est un spécialiste en médecine interne, gastro-entérologue, professeur dans cette discipline à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université d'État d’Haïti (UEH) et à l'Université Notre-Dame d'Haïti.



Il a fait des études en médecine à la Faculté de Médecine de l’UEH promotion 1987. Par la suite, il se rend en Europe pour se spécialiser en médecine interne et gastro-entérologie. Sa renommée s’est accrue au niveau international grâce aux nombreuses recherches qu’il a effectuées avec des universités américaines. Il est d'ailleurs membre de « l’American College of Gastroenteroly » et Trésorier de l’Association Médicale Haïtienne. Ce n’est « Pas un simple technicien, mais surtout un bon gestionnaire », précise une de ses collaboratrices.



Le Dr. Lafontant a aussi servi pendant une bonne dizaine d’années comme Directeur de l’Hôpital Sainte Croix de Léogâne. Son administration a apporté des changements visibles, à ce Centre Hospitalier. Présenté comme quelqu’un de « très rigoureux sur les principes», il a investi une grande partie de ses compétences, son temps et ses contacts dans le service à la communauté, notamment dans les situations de crise.



Après le 12 janvier, 2010, il a fait partie du comité des médecins qui intervenaient bénévolement auprès de victimes du séisme. Après le passage de l’ouragan Matthew en octobre dernier, il s’est mobilisé avec le Rotary Club de Pétion-Ville dont il est le Président (2016-2017), pour organiser l’aide aux sinistrés du grand Sud.



Marié, père de trois enfants dont l’ainé est aussi médecin de profession, la cadette est étudiante en odontologie et le benjamin est adolescent.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20430-haiti-politique-ceremonies-d-investiture-et-d-installation-du-premier-ministre.html

http://www.haitilibre.com/article-20187-haiti-politique-le-pm-designe-n-est-pas-un-profane-en-politique.html



Énoncé de Politique Générale : http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf



HL/ HaïtiLibre