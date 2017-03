Haïti - Actualité : Zapping politique...





FLASH, La PNH dément la tentative d’attentat contre Aristide :

La Police Nationale d’Haïti (PNH) écarte les affirmations des avocats. de l’ancien Président Aristide http://www.haitilibre.com/article-20420-haiti-flash-tentative-d-assassinat-de-jean-bertrand-aristide.html , qui ont affirmé que les coups de feu tirés lors du passage du convoi était une tentative d’assassinat de l’ex Président Lavalas. Selon la PNH la situation chaotique aurait plutôt été provoquée par des partisans de deux factions politiques qui ont lancé des pierres et ont tiré des coups de feu.



Concessions du Président Moïse au Parlement :

Pour assurer la ratification de son Premier Ministre au Parlement, le Président Jovenel Moïse a concédé lors des négociations, 5 ministères au Sénat et 6 Ministères à la Chambre basse,



Installations de Ministres en cascade :

Ce matin ont été installés : Me. Aviol Fleurant, Ministre de la Planification, Me. Heidi Fortuné, Ministre de la Justice, Jude Alix Patrick Salomon, Ministre de l’Économie, Max Rudolph Saint-Albin Ministre de l’Intérieur… autres installations à venir…



Arriérés de salaires, promesse du PM :

Le prochain Gouvernement développera des mécanismes pour résoudre le problème des arrières de salaires des professeurs des écoles publiques notamment ceux des lycées » a annoncé le Premier Ministre Lafontant en répondant aux questions des députés lors de la séance de ratification. « Un fonds sera mobilisé à cet effet, » a-t-il promis.



BCEN, plus de 100 cas auditionnés :

Carlos Hercule, le Vice-président du Conseil Électoral Provisoire (CEP), a dressé le bilan partiel du déroulement des audiences entendues par le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) précisant que le BCEN avait déjà auditionné une centaine de cas sur les 165 qui ont été déposés.



Félicitations de Jovenel Moïse :

« Je salue la ratification de l'énoncé de politique générale de Jack Guy Lafontant par les deux chambres du Parlement. Mettons-nous au travail ! » a déclaré Jovenel Moïse http://www.haitilibre.com/article-20422-haiti-flash-l-enonce-de-politique-generale-est-accepte-par-la-chambre-des-deputes.html http://www.haitilibre.com/article-20375-haiti-flash-l-enonce-de-politique-generale-est-accepte-par-le-senat.html



