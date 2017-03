Haïti - Actualité : Zapping politique...





2 Conventions ratifiées :

Mercredi les députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale ont ratifié deux Conventions internationales des Nations Unies : La première portant sur la Réduction des cas d’apatridie et la seconde sur le Statut des apatrides.



Premier conseil des ministres :

Mercredi au Palais National, le Président Jovenel Moïse en compagnie du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a présidé le premier Conseil des ministres du nouveau Gouvernement.



Installation Ministre de la Culture ;

Mercredi en présence entre autres de Jessie Menos, la nouvelle Ministre du Tourisme, du Sénateur Joseph Lambert (Sud-Est) et de l'ancienne Ministre de la Culture Dithny Joan Raton (Gouv. Martelly-Paul) a été installé Limond Toussaint comme nouveau Ministre de la Culture et de la Communication. Il remplace à ce poste le Ministre sortant Marc Aurèle Garcia du Gouvernement (Privert / Jean-Charles). Dans ses propos de circonstance, le nouveau Ministre Toussaint a déclaré « Le ministère de la Culture a pour mission de contribuer à l’affirmation de l’identité et de la vitalité culturelle haïtienne, de favoriser l’accès et la participation des citoyennes et des citoyens à la vie culturelle et de susciter le développement de la communication. L’action et la politique de cette nouvelle administration visent la culture comme ciment d’identité et d’épanouissement personnel et collectif en vue de rendre à l’homme haïtien sa fierté et sa dignité ».



Le Ministre de l’intérieur prend ses fonctions :

Mercredi, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a procédé à l’installation de Max Rudolph Saint-Albin (ancien DG l’OFATMA et Conseiller du Président Moïse), comme Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales. Il remplace le Ministre sortant François Anick Joseph (Gouv. Privert / Jean-Charles).



Installation du Ministre de la Défense :

Mercredi Max Saint-Albin, le nouveau Ministre de l'intérieur et des Collectivités Territoriales a procédé à l’installation d’Hervé Denis (Ancien Président de la CCIH et Ambassadeur), comme Ministre de la Défense. Il remplace à ce poste l’ancien Premier Ministre Enex Jean-Charles qui cumulait les fonctions. Dans ses propos de circonstance, Le Ministre Denis a promis d'œuvrer contre la corruption et pour le renforcement institutionnel.



Le PM installe le Ministre des finances :

Mercredi, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant a procédé à l'installation de Jude Alix Patrick Salomon (Directeur Général de l'Inspection Général des Finances) comme Ministère de l'Économie et des Finances, il remplace le Ministre sortant Yves Romain Bastien.



Marathon d’installations :

Mercredi Pierre Marie Dumeny, a été installé comme Ministre du Commerce et de l'Industrie. Il remplace la Ministre sortante Mme. Jessy C. Petit-Frère. Après son installation il s’est rendu au Ministère de l’Agriculture pour procéder à l’installation de Carmel André Béliard (ex Ingénieur agronome au Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement) comme nouveau Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural. il remplace à ce poste Pierre Guito Laurore.



Fritz Caillot aux commandes du MTPTC :

Mercredi, le Ministre Aviol Fleurant a procédé à l'installation de Fritz Caillot (ancien DG du MTPTC) comme Ministre des Travaux publics Transports et Communication (MTPTC). Il remplace à ce poste le Ministre sortant Jacques Evelt Éveillard.



HL/ HaïtiLibre