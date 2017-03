Haïti - République Dominicaine : Déjà plus de 180,000 haïtiens expulsés





Jeudi, le Lieutenant Général Máximo William Muñoz Delgado, Directeur de la Direction Générale des migrations (DGM) a révélé que son Agence avait expulsé 8,383 étrangers dans leur pays respectif depuis le début de l’année. Il a précisé que les étrangers en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain, ont été arrêtés au cours de 285 opérations de contrôle dans différentes régions du pays.



La plupart des citoyens étaient en provenance d'Haïti, du Venezuela et Cuba, et pour les déporter les autorités ont fait des coordinations avec les ambassades de leurs pays. Il y a aussi des immigrants sans papiers en provenance d'Albanie, d'Arménie, de France, d'Inde, d'Iran, du Panama, de Puerto Rico et du Pérou.



Un rapport de la DGM indique qu’entre août et décembre 2016, 13,541 haïtiens ont été rapatriés par voie terrestre via la frontière dominicaine-haïtienne, et 123 étrangers en provenance du Venezuela, de Cuba d'Albanie, d'Arménie, de France, d'Inde, d'Iran, du Panama, de Puerto Rico et du Pérou l’on été par l'aéroport « Las Americas International » (AILA) en coordinations avec les ambassades de ces pays. Ce qui depuis août 2016 à jour représente un total de 22,047 expulsions étrangers.



Rappelons que de juin 2015 à juillet 2016, selon les informations rendues disponibles par la DGM dominicaine combinée avec celles d’organisations des droits de l’homme, qui surveillent le processus à la frontière, plus de 160,000 haïtiens seraient retournés en Haïti expulsés ou volontairement. Ce qui porte le total avec les chiffres de 2017 à plus de 180,000 le nombre d’haïtien de retour au pays. Il est a noter que ce chiffre est sans doute supérieur, puisque les retours volontaires ne sont comptabilisés qu’aux points de passage frontaliers officiels et n’incluent pas les haïtiens qui retournent au pays par les nombreux points de passage non officiel entre les deux pays...



De plus près de 240,000 haïtiens inscrit au Plan National de Régularisation des Étranger, dont l’échéance tombe en juillet 2017 risquent l’expulsion s’ils ne parviennent pas a compléter leur dossier et de dispose pas d’un passeport obligatoire, un document qu’Haïti ne cesse de leur promettre mais ne leur livre jamais...



De son côté, la DGM réitère qu'elle restera ferme dans son engagement à contrôler l'entrée et la sortie des étrangers sur le territoire dominicain « afin d’harmoniser le mouvement migratoire avec les besoins du développement national ».



SL/ HaïtiLibre