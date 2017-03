Haïti - France : Séminaire tripartite sur la criminalité transnationale





Vendredi à l’hôtel Montana, a pris fin un important séminaire tripartite Haïti-Jamaïque-République Dominicaine, consacré à la coopération transfrontalière en matière de lutte contre le crime organisé, financé par la France dans le cadre du programme d’Appui à la Lutte contre le Crime Organisé dans la Région Caraïbe (ALCORCA).



Ce séminaire qui s’est ouvert mardi dernier en présence de l'Ambassadrice de France en Haïti, Elisabeth Beton Delègue et Michel-Ange Gédéon, directeur général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) était animé par des représentants de la police française et réunissait plusieurs responsables de la PNH, des services de douanes et de contrôles aux frontières haïtiens, et leurs homologues jamaïcains et dominicains.



Le programme ALCORCA financé par la France à hauteur d’un million d’euros et dont les bureaux principaux sont installés à la Direction Nationale de Contrôle des Drogues (DNCD) à Santo-Domingo à débuté en février 2016. Ce programme vise à faciliter les coopérations techniques et opérationnelles entre Haïti, la Jamaïque et la République Dominicaine mais aussi le Mexique et Cuba afin de former un espace commun de partage d’outils logistiques permettant de renforcer leurs capacités de lutte contre le crime organisé transnational.



Le programme de coopération ALCORCA est construit autour de trois axes principaux :



La création d’une plateforme d’échanges entre les pays et la mise en place de formations par des experts français sur des thèmes précis et variés tels que l’action en mer, la sécurité des aéroports, le contrôle de conteneurs, les problématiques transfrontalières etc... ;



Le renforcement des capacités nationales et régionales en termes de police et de contrôles maritime, aérien et douanier par le biais d’ateliers et de formations globales ou plus spécifiques, c’est-à-dire adaptées aux problématiques rencontrées par chaque pays ;



L’amélioration des capacités d’action judiciaire, au travers d’une étude préalable de droit comparé, en cours de rédaction, ainsi que l’établissement d’un répertoire de bonnes pratiques.



HL/ HaïtLibre