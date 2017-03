Haïti - FLASH : Jovenel Moïse procède à 14 autres nominations dont 9 nouveaux DG





Après 23 nominations dont 11 conseillers (arrêtés publiés dans Le Moniteur N°46-A et 47) http://www.haitilibre.com/article-20476-haiti-flash-jovenel-moise-procede-a-23-nominations-dont-11-conseillers.html , le Président Jovenel Moïse poursuit, sans perdre de temps, la mise en place de son équipe de confiance dans l’appareil de l’État, en ajoutant 14 nouvelles personnalités (arrêtés publiés dans le Moniteur # 46) : 4 Secrétaires d’État, 9 Directeurs Généraux et 1 Secrétaire Général de la Primature (avec rang de Ministre).



Primature :

Le citoyen Hugues Joseph, a été nommé Secrétaire général de la Primature, avec rang de Ministre ;



Secrétaire d’État :

Le citoyen Jeantel Joseph, a été nommé Secrétaire d'État à la Sécurité publique (remplace le Colonel Himmler Rébu) ;

Le citoyen Ronald Décembre, a été nommé Secrétaire d'État aux Finances ;

Le citoyen Emile Brutus, a été nommé Secrétaire d'État à l'Alphabétisation ;

Le citoyen Gérald Oriol Jr., a été nommé Secrétaire d'État à l'Intégration des personnes handicapées (se succède).



Directeurs Généraux :

Le citoyen Jean Jorel Janvier, a été nommé Directeur Général de l'Administration générale des Douanes ;

Le citoyen Agabus Joseph, a été nommé Directeur Général de l'Office d'Assurance Accident de Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) ;

Le citoyen Gamall Augustin, a été nommé Directeur Général de la Télévision nationale d'Haïti (T.N.H.) (remplace Dischler Marcelin) ;

Le citoyen Marc Exavier, a été nommé Directeur Général de la Radio Nationale d'Haïti (R.N.H.) ;

Le citoyen Yves Penel, a été nommé Directeur Général du Théâtre national ;

Le citoyen Charles Ernest Chatellier, a été nommé Directeur Général du Fonds d'Assistance économique et sociale (FAES) ;

Le citoyen Chesnel Pierre, a été nommé Directeur Général de l'Office National d'Assurance Vieillesse (ONA) ;

Le citoyen Hervé Eveillard, a été nommé Directeur GHénéral de l'Autorité portuaire nationale (APN) ;

Le citoyen Elie Blaise, a été nommé Directeur Général de l'Office d'Assurance Véhicules Contre Tiers (OAVCT).



