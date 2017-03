Haïti - Politique : Qui est le nouveau ministre de la défense ?





Hervé Denis, le nouveau Ministre de la Défense est né le 29 juillet 1945. Diplômé des Hautes Études Internationales en Haïti en 1971 et en Gestion des Affaires en 1973 à Bordeaux (France) il fait une Maîtrise professionnelle en Sciences Politiques à l'Université Laval à Québec (Canada).



Il débute sa carrière dans la fonction publique en 1969 comme auditeur à la Cour Supérieure des Comptes. Il est ensuite promu Inspecteur Général Adjoint des Entreprises mixtes et d'État, et nommé en 1976 Vice-consul d'Haïti à Montréal.



Au cours de sa carrière diplomatique (durant 18 ans) il a été Ambassadeur Itinérant, Ambassadeur Consultant, Ambassadeur au Marché Commun et au Bureau des Nations Unies à Genève ; Ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine, Ambassadeur d'Haïti au Canada, Ministre Conseiller en Allemagne de l'Ouest et Chargé d'Affaires ad hoc au Chili.



En 1985, il est nommé Ministre du Travail et des Affaires Sociales, un mandat de courte durée.



Outre son expérience dans l'administration publique et la diplomatie, Hervé Denis est également expert en recyclage de plastique pour avoir longtemps travaillé dans ce secteur au Canada (Président de Plastic Deba Inc. , puis consultant pour RPM Inc., entreprise affiliée au Groupe Métivier établi à St-Damien, Québec)



Depuis 1992, il a intégré le secteur haïtien des affaires dans les domaines de l'import-export et de la gestion hôtelière et touristique et vit entre le Canada et Haïti. Il a été élu conseiller à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti (CCIH) pendant plus de 9 ans consécutifs et en est devenu le Président (2010-2012) ; Il est aussi co-fondateur et ancien Président de la Chambre de Commerce et d`Industrie Haitiano-Canadienne (CCIHC) ; Il est actionnaire et consultant de l'Hôtel Visa Lodge appartenant au Groupe MAC S.A., de CAB. S.A., de Gonâve 2000 S.A. et de Gestion Avenir S.A.



Durant sa carrière Hervé Denis a été décoré de l'Ordre National Honneur et Mérite d'Haïti, de l'Ordre de Malte et de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il est membre actif du Rotary international et préside le Comité consultatif de l'Armée du Salut. il est marié et père de deux enfants, en plus d'un enfant adopté.



HL/ HaïtiLibre