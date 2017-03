Haïti - Politique : Livraisons de passeports, jeu de chiffres...





Jeudi Jovenel Moïse, a inauguré, divers Centres pilotes de Réception et de Livraison de Documents d'Identité (CRLDI) dans plusieurs communes de la zone métropolitaine, notamment à Tabarre, à Pétion-ville, puis au Centre-ville de Port-au-Prince, à la rue Lamarre, où un centre était déjà opérationnel.



Le contribuable pourra maintenant accomplir dans ces centres qui seront a terme 40 (dans tous les Chefs-lieux de département du pays) toutes les démarches administratives en vue de se procurer les documents d'Identité tels que Carte d'Identification Nationale, Extraits des Archives, Permis de conduire, Passeports et aussi s'acquitter des frais y afférents.



Le Chef de l’État a indiqué que du 12 février au 29 mars 2017, l’État avait produit au Service d’Immigration 72,859 passeports [note HL, demande journalière 1,200 passeport en moyenne, source Gouvernement].



Le Chef de l’Etat a rappelé qu’une attention particulière a été accordée aux haïtiens vivant en République Dominicaine qui avaient produit des demandes de pièces d’identité dans le cadre du Programme d’Identification et de Documentation des Immigrants Haïtiens (PIDIH). Ainsi, il a indiqué que 7,000 extraits d’archives ont été produits, 1,900 Cartes d’Identification Nationale imprimées et 10,000 passeports fabriqués et livrés ce jeudi 30 mars, à l’Ambassadeur d’Haïti en République Dominicaine, Mme Magalie Jeanty Magloire pour le suivi nécessaires.



Ces chiffres qui peuvent sembler impressionnants, ne reflètent pas tout à fait la réalité de la production ni les promesses du Président. Soyons plus clair, la période du 12 février au 29 mars (45 jours) correspondant à 54,000 demandes régulières de nouveaux passeports en Haïti. Si l’on ajoute les 10,000 remis pour la République Dominicaine il reste donc 8,859 passeports sur la production annoncée, ce qui nous le supposons, a servi à combler les demandes en retard en Haïti.



Rappelons que le 6 mars dernier, le Président Moïse en marge d’une visite à la Faculté d’Agronomie avait affirmé avoir résorbé en un mois 25,000 passeports sur les 117,000 en retard en Haïti. et affirmé à ce rythme pourvoir éliminer tous les retard d’ici juin...(20,000 de moyenne par mois...)



Enfin, concernant les passeports qu’attendent nos compatriotes en République Dominicaine, ile Président Moïse avait promis qu’il livrerait fin mars 36,000 aux haïtiens qui attendent ce document. Précision que le nombre total d’haïtiens en République voisine attendant un passeport est de près de 240,000 et ce, avant fin juillet 2017, date d’expiration de leur autorisation de résidence temporaire délivré par le Gouvernement dominicain, dans le cadre du Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE).



HL/ HaïtiLibre