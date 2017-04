Haïti - Politique : Des syndicats réclament une augmentation de 228% du salaire minimum





Jeudi, deux organisations syndicales du secteur de la sous traitance textile « Batay Ouvriye » et la « Platfòm sendikal izin tekstil » ont lancé un appel au Gouvernement afin qu’il réajuste à la hausse le salaire minimum dans ce secteur, pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie.



Les syndicats demandent que le salaire minimum soit fixé à 800 Gourdes par journée de travail de 8 heures au lieu des 350 Gourdes fixé dans le secteur de la sous-traitance textile, selon l’arrêté présidentiel du lundi 23 mai 2016 http://www.haitilibre.com/article-17541-haiti-flash-tous-les-details-sur-le-nouveau-salaire-minimum.html . Les syndicats menacent le Gouvernement de prendre le béton en mai prochain, s’ils n’obtiennent pas satisfaction de leur revendication



Ces syndicats qui plaident pour une subvention de la nourriture, des moyens de transports et des logements sociaux pour les ouvriers, s’opposent au prélèvement par la Direction Général des Impôts (DGI) de 13% de taxes et impôts sur les salaires des ouvriers des secteurs privé et public http://www.icihaiti.com/article-20270-icihaiti-codevi-les-ouvriers-refusent-de-payer-un-impot-a-la-dgi.html



PI/ HaïtiLibre