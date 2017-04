Haïti - Sécurité : J-3, Fin de la Mission de l’Uruguay en Haïti





Samedi 15 avril 2017, se terminera la participation dans la Mission des Nations Unies (Minustah), des 250 casques bleus uruguayens encore stationnés en Haïti. Rappelons que l’effectif uruguayens était de 605 soldats en 2015, en Haïti depuis 2004.



Le personnel de l'ONU coordonne avec les soldats le transport de la base de Morne Casse vers Port-au-Prince, et de là leur retour en Uruguay sur des vols charters.



De plus, la logistique de rapatriement des matériels militaires et de mis en œuvre, qui sera acheminé par voie maritime, est en train de se mettre en place en Haïti a informé le Ministère de la Défense nationale de l'Uruguay. Si la plupart des soldats uruguayens retourneront chez eux, une quarantaine 40 de soldats resteront en Haïti pendant un certain temps pour assurer le rapatriement du matériel.



Jorge Menéndez, le Ministre de la Défense nationale de l’Uruguay, a précisé que certains matériels et équipements seront remis aux autorités haïtiennes, citant en exemple l'unité de traitement de l'eau, qui a fourni l'eau potable à la base uruguayenne et à une partie de la population locale.



SL/ HaïtiLibre