Haïti - Actualité : Zapping politique...





Commission d’enquête sur Moïse rejetée :

La demande d'une douzaine de députés, de mettre sur pied une Commission d'enquête sur le dossier de blanchiment des avoirs dans lequel le Président Jovenel Moïse est accusé d'implication a été rejeté par le bureau de la Chambre basse.



Cholzer Chancy, Président de la Chambre des députés a expliqué que la formation d’une telle Commission, relevait de ses prérogatives.



La Chine espère qu’Haïti... :

« Nous espérons que le nouveau gouvernement en Haïti identifiera aussitôt que possible une voie de développement qui correspond à sa situation nationale, accélère les infrastructures, l'agriculture, le tourisme et d'autres grands secteurs de développement en vue d'éradiquer la pauvreté, de créer plus d'emplois, d'améliorer les moyens de subsistance des populations [...] La Chine espère que toutes les parties en Haïti maintiendront ensemble cette dynamique positive et contribueront à la stabilité générale et au développement du pays [...] La Chine soutient la recommandation de ce Conseil de sécurité et du Secrétaire général et espère que la Minustah se retire de manière ordonnée tout en assurant la stabilité en Haïti » a entre autres déclaré Liu Jieyi, Représentant permanent de la Chine à l'ONU lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur Haïti hier mardi



La Présidence a maintenant 4 porte-paroles :

Avenide Joseph et Marie Marthe Martine Denis ont été nommées par arrêté présidentiel comme Porte-parole de la Présidence, dans le journal officiel « Le Moniteur », en date du 7 avril 2017. Elles rejoignent Lucien Jura et Tamara Orion. La Présidence dispose maintenant de 4 Porte-paroles.



Les USA pour la transformation de la Minustah :

« Nous considérons la transformation de la Mission en Haïti, y compris le retrait des militaires, comme un exemple fort, de la façon dont les Missions de maintien de la Paix peuvent et doivent évoluer à mesure des changements de la situation politique du pays » a déclaré mardi Nikki Haley, l'Ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations-Unies



Auditions des candidats à la Cour de Cassation :

Lundi, les membres de la Commission sénatoriale « Justice, sécurité et défense nationale » se sont entretenu avec les 32 candidats aux 6 postes vacants à la Cour de cassation a indiqué Jean Renel Sénatus, Président de cette Commission, ajoutant que des sous-commissions sont déjà formées pour conduire une enquête de proximité sur les intéressés.



Congé Pascal, Consulat d’Haïti en RD :

Le Consulat Général d'Haïti à Higuey en République Dominicaine sera fermé le jeudi 13 avril à midi, le vendredi 14 avril et le samedi 15, toute la journée. Les heures de bureau reprendront normalement le lundi 17 avril 2017 à 8:00 a.m.



