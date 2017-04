Haïti - Actualité : Zapping...





Violent affrontement entre deux bandes de Rara :

Hier vendredi, un affrontement entre deux bandes de Rara au niveau de l'Estère (Artibonite) a dégénéré et fait une dizaine de victimes, qui ont reçu les premiers soins de la Croix Rouge Haïtienne.



Petrogaz-Haïti S.A dénonce :

Yvenert Foesthter Joseph, le Secrétaire général de la Société pétrolière et gazière Petrogaz-Haïti S.A dénonce des manœuvres d’un certain secteur visant à bloquer l’exécution d’un appel d’offres que sa compagnie a gagné pour l’achat de mazout pour le compte de l’État haïtien. Selon Joseph, les autres compétiteurs n’ont pas satisfait aux critères qui ont été définis par le Bureau de Monétisation, des Programmes d’aide au développement (BMPAD).



Le PM ressert les contrôles :

Dans un memorandum adressé aux Ministres, Secrétaires d'État et Directeurs Généraux des organismes déconcentrés, ayant pour objet les nouveaux contrats et nominations, « il est porté à leur connaissance qu'à partir de la date du mémorandum (12 avril 2017), tous les nouveaux contrats et toutes les nouvelles nominations devront être au préalable soumis au Premier Ministre, pour approbation ».



Éducation : Importante réunion avec les DDE :

Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale a tenu une réunion de travail avec les Directeurs Départementaux d’Éducation (DDE) et leurs adjoints autour des problèmes du secteur de l'éducation et des actions en cours. La Feuille de route de l’Éducation http://www.haitilibre.com/article-20617-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-l-education-nationale.html et les nouvelles orientations, ont été au centre des échanges avec les DDE. Le Ministre Cadet a salué l'équipe de terrain et rappelé son importance pour la réussite de la mission gouvernementale en matière d'éducation.



Commissariats et sous-commissariats en mauvais état :

Une délégation de l’Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (IGPNH) a réalisé une tournée d’inspection dans le département du Centre et dans la région métropolitaine de 13 commissariats, 5 sous-commissariats, 2 prisons civiles et 2 unités spécialisées. Les membres de la délégation ont constaté que plusieurs bâtiments logeant entre autres des commissariats et sous-commissariats étaient en mauvais état et devaient être réhabilités



Emplois : le saviez-vous ? :

45% des emplois rémunérés en Haïti sont générés par les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui représentent 33% du total des revenus en Haïti, selon les données communiquées par le Bureau de la Banque Mondiale en Haïti.



HL/ HaïtiLibre