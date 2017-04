Haïti - Actualité : Zapping...





29e Sénateur installé :

Mardi, lors d’une séance plénière au Sénat, le nouveau Sénateur du département du Centre, Rony Célestin a été officiellement installé dans ses fonctions. Le Sénat compte maintenant 29 sénateurs, le 30ème siège celui du Sénateur élu, Guy Philippe http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html reste vide pour le moment.



Vers la nomination d’un État Major ? :

L'historien Georges Michel, ex-membre de la Commission d'État sur « l'organisation de la composante militaire de la force publique », sous le Gouvernement Martelly, http://www.haitilibre.com/article-5313-haiti-securite-rapport-preliminaire-de-la-commission-d-etat-d-organisation-de-la-composante-militaire-de-la-force-publique.html salue l’annonce du retrait définitif de la Minustah et demande au Président Jovenel Moïse de nommer un État-major, qui sera chargé de reconstituer les Forces Armées afin d'assurer le relai des casques bleus.



Éducation : Grève début mai :

L’Union Nationale des Normaliens Haïtiens (UNNOH), annonce pour la première semaine de mai une grève, en vue de porter les nouveaux responsables du Ministère de l’Éducation National et de la Formation Professionnelle (MENFP) à se pencher sur les revendications des enseignants, notamment le protocole d'accord signé de 2014 http://www.haitilibre.com/article-10383-haiti-education-treve-de-la-greve-des-enseignants-du-secteur-public.html



Les changements se poursuivent à la PNH :

La Police National d’Haïti (PNH) informe que le Commissaire principal Jean Gospel Monélus remplace le Commissaire principal Collinet Jean Elder à la tête du Commissariat de Pétion ville. Par ailleurs depuis lundi, Luc Herby est le nouveau Commissaire de police de Mirebalais, Il remplace à ce poste le CommissaireJean Gotsel. Le Commissaire Divisionnaire Florent Carmel remplace le Jean Michelet Shoute à la Direction de la Circulation et de la Police Routière.



17,735 passeports... :

Selon la bureau de la Présidence, du 12 février au 29 mars 2017, 17,735 passeports ont été produit dans les Consulats haïtiens à l'étranger.



Relèvement Post-Matthew : Validation du secteur logement :

Mardi, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, accompagné de son Directeur Général, Stevenson Jacques Thimoléon, a procédé à la validation du document « Cadre conceptuel relèvement post Mathieu », secteur logement.



