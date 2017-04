Haïti - Actualité : Zapping...





AVIS aux 13,000 candidats policiers :

La Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti avise le public en général et les candidats en particulier, qu’une nouvelle épreuve intellectuelle sera organisée à l’intention d’environ 13,000 inscrits, le dimanche 7 mai 2017 à 8h00 a.m. sur toute l’étendue du territoire. La liste des candidats sélectionnés pour les dites épreuves incluant les sièges d’examen, seront affichés à partir du 24 avril 2017 dans tous les bureaux de recrutement du pays.



Mot de sympathie de Moïse :

« Je suis attristé par l'attaque qui a causé la mort d'un policier et grièvement blessé deux autres jeudi sur l'Avenue des Champs-Élysées à Paris. J'exprime ma compassion au Gouvernement ainsi qu'au peuple français et leur adresse mes sincères condoléances en ces moments difficiles » a déclaré le Président d’Haïti Jovenel Moïse.



Reconstruction des Palais législatif et de Justice :

Le Sénateur Youri Latortue, Président du Sénat, a annoncé la reprise des travaux de reconstruction des Palais législatif et de Justice en Juin ou Juillet prochain. Rappelons que ces deux Palais avaient été détruits lors du séisme de 2010.



Propos du PM au Sénat :

Jeudi, lors de la séance de présentation des feuilles de route du Gouvernement au Sénat http://www.icihaiti.com/article-20718-icihaiti-politique-le-gouvernement-passe-son-oral-devant-le-senat.html le Premier Ministre Jack Guy Lafontant a déclaré aux Sénateurs « Notre devoir est de respecter la Constitution qui prévoit la formation de deux forces armées [...] Plusieurs milliers de kilomètres de route seront construits. nous en appelons à la patience de la population »



Moïse visite la « Caribbean Food Manufacturing » :

Jeudi, le Président Jovenel Moïse, a visité la société de production de céréales « Caribbean Food Manufacturing » située à Santo 17. Le Chef de l'État a profité de sa visite pour tenir une réunion avec les patrons de l'entreprise autour du développement de ce secteur et de la promotion de la production nationale en Haïti. Rappelons que « Caribbean Food Manufacturing » est une usine de production alimentaire fondé en 2011 par un groupe de jeune investisseurs.



207e anniversaire de l’Indépendance du Venezuela :

À l’occasion de la célébration du 207e anniversaire de l’Indépendance de la République Bolivarienne du Venezuela, ce mercredi, l’Ambassadeur Vénézuélien en Haïti, Luiz Ernesto Diaz Curbelo, accompagné du Chancelier d’Haïti Antonio Rodrigue, a effectué une offrande florale devant le buste de Simon Bolivar au Musée du Panthéon National (MUPANAH). L'Ambassadeur Curbelo a mis l'accent sur la contribution d'Haïti et d'autres pays de l'Amérique du Sud à la libération du Venezuela.



Moïse s’entretien avec le Commissaire européen :

Jeudi, en marge de la signature de l'accord pour relancer la construction du tronçon de route Hinche-Saint-Raphaël http://www.haitilibre.com/article-20721-haiti-europe-45-3m-pour-la-construction-du-troncon-rn3-hinche-saint-raphael.html le Président Jovenel Moïse, accompagné de son Chef de cabinet, Wilson Laleau, a rencontré le Commissaire européen Neven Mimica. Cette réunion, dont on ne connait pas la teneur, s'est tenue en présence de l'Ambassadeur de l'Union européenne (UE) à Port-au-Prince, Vincent Degert, des Ministres des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue et de l'Ordonnateur national Charles Jean-Jacques.



