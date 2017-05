Haïti - Politique : Caravane du Changement jour «J»





Ce lundi 1er mai, dans le département de l'Artibonite, le Président Jovenel Moïse lancera officiellement, dans la localité Lagrange, 5ème section communale de Bocozelle (Saint-Marc) la Caravane du Changement, qui durant deux mois exécutera d'importants travaux d'infrastructures.



La cérémonie officielle se déroulera en présence entre autres du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, de membres du Cabinet ministériel, du Président de l’Assemblée Nationale le Sénateur Youri Latortue et du Vice-président le Député Cholzer Chancy, de membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), des représentants du Corps diplomatique et consulaire, des représentants des Grands Corps de l'État, des autorités locales, de parlementaires, de membres de la Société Civile et de représentants d'organisations paysannes et sociales.



La Caravane du Changement est un élément clé de la stratégie du Gouvernement favorisant la mise en œuvre d'actions de revitalisation au sein du secteur agricole, du secteur environnement et du secteur transport. Initiée par le Chef de l'Etat. Lancée ce premier mai 2017, les activités de la Caravane se poursuivront durant 5 ans sur l’ensemble du territoire pour s’achever le 7 février 2022.



Objectifs :



Améliorer les conditions d'accès à l'eau d'irrigation par le curage mécanique des canaux d'irrigation et de drainage et par l'extension de ces canaux dans des zones jusque-là non bénéficiaires de ces actions;



Assainir les zones marécageuses et protéger les zones inondables au niveau des villages et villes victimes d'inondations périodiques ;



Utiliser au mieux les moyens matériels et humains dont dispose l'Etat d'Haïti pour réaliser ces actions;



Encourager d'autres actions synergiques pour maximiser les effets et impacts de la caravane sur l'action gouvernementale ;



Aider à augmenter la production nationale pour améliorer la sécurité alimentaire et augmenter la richesse du pays.



30 pelles excavatrices à bras long, 10 bulldozer, 7 loader, 40 camions, 5 grader, 5 compacteurs, 3 back loader, 2 machines ateliers, 20 motos projecteurs, 12 pick-up de service, 5 camions d'eau et 5 véhicules de fonction sont déjà déployée dans l'Artibonite, notamment le grand périmètre de l'Organisation du Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA).



Au cours des deux prochains mois, 197 kilomètres de canaux d’irrigation et 87 canaux de drainage seront curés, 100 kilomètres de routes agricoles seront réaménagées dans le département de l’Artibonite. Le Président Moïse assure que ces opérations vont permettre de mettre en valeur 20,000 hectare de terre supllémentaires au 12,000 hectare en culture actuellement, ce qui permettra de retrouver le niveau de terres cultivables des années 50...



Pour lancer ces opérations, le gouvernement a mobilisé 197 millions de Gourdes plus 100 millions de gourdes pour le renseignement et la sécurité



Après l’Artibonite, la Caravane se rendra dans la Grand’Anse.



HL/ SL/ HaïtiLibre