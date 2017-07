Haïti - Justice : Première assises sur le projet de loi de nouveau code pénal





Vendredi au Cap-Haïtien, le Sénateur Jean Renel Sénatus, Président de la Commission sénatoriale « Justice et sécurité », accompagné de la Première Secrétaire du Sénat, la Sénatrice du Nord Dieudonne Luma Étienne, a présidé les premières assises portant sur le projet de loi du nouveau code pénal et du projet de loi sur le nouveau code de procédures pénales.



Durant cette journée de travail, question de faciliter l'application de ces textes dans le pays, des juristes (étudiants et professionnels), des arpenteurs, des membres de la police, les autorités communales, le secteur socioprofessionnel entre autres, ont analysé, formulé des réserves et émis des recommandations et propositions sur certains aspects traités dans ces deux documents déposés au Parlement haïtien http://www.haitilibre.com/article-20902-haiti-politique-adoption-du-projet-de-loi-de-procedure-penale.html http://www.haitilibre.com/article-15467-haiti-justice-l-avant-projet-du-nouveau-code-de-procedure-penal-est-pret.html



Une fois transmis à la Commission sénatoriale et soumis à l'Assemblée, ces commentaires seront pris en compte lors du vote de ces deux projets de loi au Sénat à tenu à préciser le Sénateur Sénatus.



Dans son intervention, la Sénatrice Étienne soucieuse de voir une justice profonde et équitable au sein de la société haïtienne, a réitéré son engagement à s'investir avec ardeur, dans les démarches qui contribuent à l'amélioration de notre système judiciaire.



HL/ HaïtiLibre