Haïti - Politique : Moïse en tournée à Camp-Perrin et aux Côtes-de-Fer





Dimanche, le Président Jovenel Moïse, accompagné entre autres du Président de la Chambre des Députés, Cholzer Chancy, a visité plusieurs entrepôts de matériels du Centre National des Équipements (CNE), pour s’enquérir de l'état des équipements disponibles ou qui doivent être réparés afin d'être utilisés dans la Caravane du Changement engagée depuis samedi dans le Grand Sud.



Le Chef de l'État en compagnie de Kenton Louis, le Président de la Commission pour la restructuration et le renforcement du CNE, s’est rendu dans la commune de Camp-Perrin, où il a visité l'usine d'asphalte et des équipements abandonnés au niveau de la Ravine du Sud, avant de se rendre dans un autre entrepôt de matériels du CNE aux Côtes-de-Fer.



Afin de renforcer la Caravane, la Commission a été instruite d'identifier les pannes et de trouver les pièces pour ces engins, afin qu'ils soient réparés rapidement et mobilisés pour des travaux de construction et de réhabilitation de routes, de canaux d'irrigation et d'autres infrastructures de développement dans le Grand Sud.



HL/ S/ HaïtiLibre