Haïti - Politique : Restructuration des directions des Ressources Humaines de l’État





Vendredi, l'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), a organisé une séance de présentation du plan de restructuration des Directions des Ressources Humaines (DRH), à l'intention de plus d'une vingtaine de cadres du Ministère de l’Environnement dont Paul Junior Duchatelier, le Chef de cabinet du ministre et Musette Thomas, Directrice des ressources humaines du Ministère.



Cette séance de travail a été animée par Yverose François Thermil, Directrice de la cellule des politiques et systèmes de gestion des ressources humaines, et Chrisnel Gaboriau, consultant à l'OMRH dans le cadre du programme « KONEKTE »



Rappelons que ce projet de restructuration des DRH, entre dans le cadre de l'application du Programme-Cadre de Réforme de l'État (PCRE) qui sert de document de référence en matière de réforme de l'État et se déploie en 4 étapes :



La sensibilisation des acteurs ;



La révision et validation des outils de Gestion des Ressources Humaines (GRH) ;



L'appui-conseil aux institutions étatiques ;



L'implémentation de l'approche de la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (GPEEC).



Dans la perspective de rendre effective cette restructuration, 5 institutions pilotes ont été choisies : la Primature, l'OMRH, le Ministère de l'Environnement, le Ministère de la Culture et le Ministère du Tourisme.



Dans son intervention, Elie Jean Philippe, le Coordonnateur de la composante fonction publique à l'OMRH a rappelé aux participants qu’il fallait miser sur les ressources humaines, si on voulait faire avancer les choses.



HL/ S/ HaïtiLibre