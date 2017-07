Haïti - FLASH : Brigades consulaires mobiles et numéros d’urgence en RD pour les haïtiens





Devant la situation particulière de tension et de rapatriement massif d’haïtiens en situation migratoire irrégulière, le Consulat Général de la République d'Haïti à Higuëy, informe les haïtiens vivant dans la partie Est de la République dominicaine, particulièrement, à San Pedro de Macoris, la Romana, Higuëy, Bavaro et Punta Cana, que pour renforcer ses services auprès de ses concitoyens, il vient de former deux brigades consulaires mobiles, disponibles vingt-quatre (24/24) heures par jour et sept (7/7) jours par semaine.



Le Consulat demande à tous les compatriotes d'être très prudents et d'avoir toujours à leur portée tous leurs documents légaux et de lui communiquer tous les cas de violation de leur droit civils et d'abus. http://www.haitilibre.com/article-21503-haiti-flash-deportations-recommandations-du-consulat-d-haiti-aux-haitiens-en-rd.html



Pour rejoindre les membres des brigades, appeler au : 829-726-5891 / 849-269-9173



Membres des brigades consulaires :



Brigade 1 :

1. Consul Evariste Valmir

2. Vice Consul (Vc.) Ménard Jean Eddy

3. Vc. Exantus Eniphède

4. Vc. Hermes Beldorin

5. Vc. Enumcleck Arestil

6. Fred Joseph Arthur Jcan



Brigade 2 :

1. Consul Hyppolitc Ismaëlie

2. Vc. Cleben Balthazar

3. Vc. Lavaud Ernst

4. Vc. Felix Jean-Cius

5. Serge Fortin



