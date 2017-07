Haïti - AVIS : Recrutement militaire, inscriptions prolongées





L’opération de recrutement d’une première classe de militaires pour la nouvelle force de défense d’Haïti, qui devait prendre fin le 21 juillet 2017 a été prolongé par le Ministre de la Défense :



AVIS du Ministère de la défense :



« Le Ministère de la Défense, informé des retards enregistrés dans la délivrance des pièces exigés au moment des opérations d'inscription en rapport avec l'avis de recrutement du 11 juillet 2017 http://www.haitilibre.com/article-21481-haiti-flash-l-armee-recrute-appel-a-candidatures.html et prenant en compte les doléances des postulants, décide de prolonger le délai d’inscription jusqu'au mardi 25 juillet 2017 inclusivement.



Le Ministère en profite pour rappeler à toutes et à tous que ­le cycle de formation s'étendra sur huit (8) mois. »



