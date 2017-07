Haïti - Armée : La ligue des juristes haïtiens condamne la façon d’agir du Gouvernement





Dans une note signée par Osno Moncher Coordonateur de la Ligue des juristes haïtiens pour la Promotion de la Défense des Droits Humains (LJHPDDH), la Ligue prend note du recrutement de la première classe de soldats, lancé par le Ministère de la Défense le 17 juillet écoulé http://www.haitilibre.com/article-21481-haiti-flash-l-armee-recrute-appel-a-candidatures.html et prolongé jusqu’au mardi 25 juillet 2017 http://www.haitilibre.com/article-21566-haiti-avis-recrutement-militaire-inscriptions-prolongees.html



La Ligue des juristes haïtiens condamne la façon dont le Gouvernement procède pour la remobilisation de l'armée soulignant que la première démarche aurait dû être la nomination d'un Haut État-major en charge de l'organisation de ce recrutement. Elle rappelle que la Constitution haïtienne de 1987 amendée, dans ses articles 264.1, 264.2, 265 et 266 prescrit qui doit Commander les forces armées d'Haïti, la façon de procéder pour la nomination du Commandant en Chef et les attributions de cette armée.



De plus, la Ligue désapprouve la centralisation du recrutement, qui se fait seulement dans la commune de Gressier et recommande au Gouvernement de respecter la Constitution.



À cet effet, elle encourage le Chef de l'État à nommer au plus vite un Commandant en Chef afin d'écarter tout soupçon et empêcher la mainmise d'un secteur politique sur la nouvelle force armée d’Haïti.



