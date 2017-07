Haïti - Politique : La PNH et le Ministère de la défense dominicaine discutent sécurité aux frontières





Vendredi, le Police Nationale d’Haïti (PNH) et le Ministère de la Défense dominicaine ont initié à Santo-Domngo, le début d’une série de réunions sur les problèmes liés à la sécurité des frontières. La réunion a été dirigée par le Ministre de la Défense dominicaine Rubén Darío Paulino Sem, Michel-Ange Gédéon, le Chef de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et l'Ambassadeur d’Haïti en République Dominicaine, Pierre-Jean Idalbert.



Les délégations ont discuté de la criminalité organisée, du trafic de stupéfiants et de marchandises, du vol de véhicules et de la migration illégale.



Michel-Ange Gédéon a déclaré « nous espérons renforcer les bonnes relations entre nos deux pays parce que nous savons des grands efforts que vous faites pour contrôler la frontière », affirmant que du côté d’Haïti, avec le soutien de la Minustah et des États-Unis « les efforts sont faits pour contrôler le flux d'immigrants sans papiers et lutter contre le terrorisme et la contrebande ».



George Pierre Monchote, Chef de la Minustah, également présent a expliqué le processus de retrait des troupes onusiennes.



À l’issue de la réunion Rubén Darío Paulino Sem, à conclu « Si nous travaillons ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis qui nous attendent et avoir une frontière sûre pour les deux Nations. D'où l'importance de développer et de maintenir un échange permanent avec Haïti ».



Rappelons que cette semaine, les autorités dominicaines ont annoncé le renforcement de la frontière suite à des informations faisant état d'une augmentation du flux d’haïtiens en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21585-haiti-flash-environ-150-haitiens-arretes-chaque-jour-a-pedernales.html

ttp://www.haitilibre.com/article-21543-haiti-rd-l-extreme-droite-dominicaine-surfe-sur-la-crise-migratoire-haitienne.html

http://www.haitilibre.com/article-21541-haiti-rd-le-ministre-de-la-defense-contredit-l-ambassadeur-d-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-21521-haiti-flash-renforcement-militaire-a-la-frontiere-dominicaine.html

http://www.haitilibre.com/article-21519-haiti-flash-la-rd-multiplie-les-controles-pres-de-4-000-haitiens-rapatries-ces-derniers-jours.html

http://www.icihaiti.com/article-21514-icihaiti-flash-arrestations-et-deportations-de-plus-de-400-haitiens-a-pedernales.html

http://www.haitilibre.com/article-21503-haiti-flash-deportations-recommandations-du-consulat-d-haiti-aux-haitiens-en-rd.html

http://www.haitilibre.com/article-21499-haiti-flash-plus-de-140-000-haitiens-refoules-a-la-frontiere-dominicaine.html



SL/ HaïtiLibre