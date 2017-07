Haïti - Politique : Installation de la Commission nationale de réforme du système de santé





Lundi au Palais national, le Président Jovenel Moïse en présence notamment du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, de Marie Greta Roy Clément, la Ministre de la Santé Publique et des membres d’organisations internationales partenaires du secteur de la santé en Haïti, a procédé à l’installation des membres de la Commission nationale de réforme du système de santé et des soins hospitaliers.



Le Chef de l’Etat a évoqué les raisons qui ont conduit à la création de cette Commission qui a pour mandat d’étudier et de recommander toutes mesures susceptibles de faciliter la réforme de la santé et des services hospitaliers en Haïti et expliqué « La situation actuelle est marquée par une insuffisance globale dans la gestion de nos services, des personnels désabusés et des grèves à répétition dans nos hôpitaux. Tout ceci contribue à la démotivation du personnel, à l’absentéisme, à la dégradation de la qualité des soins et au sous financement du secteur. Un tel tableau, qui n’est guère exhaustif, explique la faible performance du système de santé et son inefficacité globale malgré des investissements importants en infrastructures au cours des dernières années ».



Selon Moïse, cette Commission doit permettre d’arriver à des propositions concrètes qui permettront à l’État de disposer de solutions pragmatiques et faisables qui pourront satisfaire le droit à la santé de la population « Il faut que toute la population bénéficie des services qui répondent à ses besoins et non pas en fonction de sa bourse. Il faudra que cette réforme mette également les usagers de nos services, hors du spectre des dépenses de santé ruineuses. Nous nous attendons que tous les citoyens trouvent des services et des soins de santé en quelque lieu qu’ils soient », a conclu Moïse qui croit que les mesures à prendre devront comprendre le financement de la santé, la gestion hospitalière, la mise en place du modèle sanitaire et la couverture universelle en santé.



Pour sa part, Yolène Suréna, la Présidente de la Commission tout en esquissant quelques pistes sur la méthode de travail de la Commission a donné la garantie que la Commission va travailler pour « offrir au pays un système de santé évolutif, équilibré où le préventif et le curatif cohabitent et grâce auxquels chaque haïtien aura accès à des services essentiels de qualité »



La Commission est composée de Yolène Suréna (Présidente) et de 10 membres : Gérard Abel, Mme Lucille Charles, Ronald Laroche, Gérard Blot, Gardner Michel, Carl François, Ewald Jeune Joseph, Marc-Henry Pierre-François, Mme Roseta Georges Alisma et Fils-Lien Thélot.



HL/ HaïtiLibre