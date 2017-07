Haïti - Actualité : Zapping...





15,000 visas de travail US temporaires :

Robert Hannan, le Consul général des Etats-Unis en Haïti, informe les USA accorderont 15,000 visas temporaires aux citoyens qui vont travailler sur le territoire américain. Il a précisé que seuls les employeurs américains sont autorisés à initier les démarches en faveur des bénéficiaires, qui n’auront rien à payer.



Privert sera protégé comme tous les citoyens :

Suite à la réaction de l’ancien Président Privery qui craint pour sa vie http://www.haitilibre.com/article-21636-haiti-securite-l-ex-president-privert-craint-pour-sa-vie.html Ronsard St-Cyr, le Secrétaire d'Etat à la sécurité publique, a assuré que le Gouvernement assurera la sécurité de l'ex-président comme il doit le faire pour tous les citoyens.



AVIS aux haïtiens en RD :

Le Consulat Général d’Haïti à Higuëy appelle les compatriotes de la zone Est de la République Dominicaine en particulier à la prudence devant la diffusion sur les réseaux sociaux de messages audio et vidéos qui véhiculent de fausses informations. Le Consulat condamne de telles pratiques et rappelle à la population que le Gouvernement d'Haïti dispose de canaux officiels pour diffuser ses messages à la population. En cas d'urgence, le Consulat demande d’appeler 24/24 et 7/7 les brigades consulaires mobiles aux numéros suivants : 829-726-5891 / 849-269-9173



102e anniversaire de l’occupation américaine :

Ce 28 juillet ramène le 102e anniversaire du début de l’occupation américaine. Une coalition d’organisations de la Société Civile annonce la tenue d’un tribunal populaire dans plusieurs départements, pour condamner lors d’audiences publiques, les crimes commis par les occupants.



Tourisme : Renforcement des liens Haïti-Mexique :

Jeudi, Colombe Emilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme a reçu l'Ambassadeur du Mexique en Haïti, Luis Alvarado. Les échanges ont porté notamment sur le renforcement de la coopération entre Haïti et le Mexique dans le secteur touristique. Haïti devrait être présent au « Forum de Cancùn 2017 sur les investissements dans le tourisme » afin de poursuivre les discussions.



Réunion du Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique :

Jeudi après-midi, la Première rencontre du Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique s'est tenu à la résidence officielle du Premier Ministre à Musseau. Parmi les points figurant à l’Agenda il a été question : de l’état d'avancement du recrutement du corps d'administrateurs d'État ; de l’état d'avancement des dossiers prioritaires (feuille de route et tableau de bord) ; des griefs des fonctionnaires ; de la Présentation des structures relevant du conseil et de l’ École nationale d'administration et de politiques publiques (ENAPP).



HL/ HaïtiLibre